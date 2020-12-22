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Haberler Galeri Asgari ücrette kritik gün! İlk rakamlar belli olacak! 2021 asgari ücret ne kadar olacak? Milyonları ilgilendiriyor

Asgari ücrette kritik gün! İlk rakamlar belli olacak! 2021 asgari ücret ne kadar olacak? Milyonları ilgilendiriyor

Son dakika... Asgari ücrette kritik toplantı bugün gerçekleştirilecek. Komisyon, Türk-İş'in ev sahipliğinde üçüncü kez toplanacak. Doğrudan 7 milyon çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret toplantısının ardından ilk rakamların açıklanması bekleniyor. Kesin rakamlar dördüncü toplantının ardından belli olacak. Peki, asgari ücrette son durum nedir? 2021 asgari ücret ve AGİ zam oranı ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 22.12.2020 08:58 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020 09:10
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Asgari ücrette kritik gün! İlk rakamlar belli olacak! 2021 asgari ücret ne kadar olacak? Milyonları ilgilendiriyor!
Asgari ücrette kritik gün! İlk rakamlar belli olacak! 2021 asgari ücret ne kadar olacak? Milyonları ilgilendiriyor!

Asgari ücrette son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugün üçüncü toplantısını gerçekleştirecek. Toplantıda, işçi kesimini temsil eden Türk-İş heyeti sunum yapacak. Görüşmelerin ardından ilk rakamların telaffuz edilmesi bekleniyor. Peki, 2021 asgari ücret ve AGİ zam oranı ne kadar olacak? İşte son durum...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücrette kritik gün! İlk rakamlar belli olacak! 2021 asgari ücret ne kadar olacak? Milyonları ilgilendiriyor!
Asgari ücrette kritik gün! İlk rakamlar belli olacak! 2021 asgari ücret ne kadar olacak? Milyonları ilgilendiriyor!

İLK RAKAMLAR AÇIKLANABİLİR

TÜİK temsilcilerinin bir işçinin asgari geçim tutarını bugünkü toplantıda komisyonla paylaşmasının ardından, görüşmelerde ilk rakamların da telaffuz edilmesi bekleniyor.

Asgari ücret belirleme sürecini bu yıl Hak-İş ve DİSK ile iletişim içinde yürüten Türk-İş, insan onuruna yakışır bir ücret talep ederek, ilk rakamı işveren ve hükümetin masaya getirmesini istemişti.

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Asgari ücrette kritik gün! İlk rakamlar belli olacak! 2021 asgari ücret ne kadar olacak? Milyonları ilgilendiriyor!
Asgari ücrette kritik gün! İlk rakamlar belli olacak! 2021 asgari ücret ne kadar olacak? Milyonları ilgilendiriyor!

Komisyonda işveren kesimini temsil eden TİSK ise asgari ücret işveren desteğinin yüzde 5'ten yüzde 6'ya yükseltilmesi ve bu oranın toplu iş sözleşmeli iş yerlerinde yüzde 7 olarak uygulanmasını talep ederken, istihdamın korunması, ilave istihdamın sağlanması, yeni yatırım ortamının oluşması ve salgın nedeniyle zor durumdaki sektörlerin yaşadığı baskının azaltılması için dengeli bir asgari ücretin belirlenmesi görüşünü dile getirdi.

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Asgari ücrette kritik gün! İlk rakamlar belli olacak! 2021 asgari ücret ne kadar olacak? Milyonları ilgilendiriyor!
Asgari ücrette kritik gün! İlk rakamlar belli olacak! 2021 asgari ücret ne kadar olacak? Milyonları ilgilendiriyor!

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücrette kesin rakamlar dördüncü toplantının ardından belli olacak. Üçüncü toplantının ardından son toplantının tarihi belirlenecek. Dördüncü toplantı tarihi belli olduğunda ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

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Asgari ücrette kritik gün! İlk rakamlar belli olacak! 2021 asgari ücret ne kadar olacak? Milyonları ilgilendiriyor!
Asgari ücrette kritik gün! İlk rakamlar belli olacak! 2021 asgari ücret ne kadar olacak? Milyonları ilgilendiriyor!

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, asgari ücret zammına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu bir matematik tabi, böyle olacak demiyorum ama hep böyle olmuş. Hep bir önceki yılın enflasyon oranının yüzde 3 ya da 4 puan üstünde zam olmuş. 2009'da 6,53 gerçekleşmiş enflasyon, 2010 asgari ücreti 9,7 artmış. 2020 yıl sonu enflasyon tahmini 12.1 - 12.47 çıkıyor. Asgari ücretin artış oranı da enflasyon artı 3-4 puan olursa yüzde 15-16 olduğunu düşünelim. Tahmini brüt asgari ücret 3.384.45 TL – 3.413.88 TL, tahmini net asgari ücret 2.673.40 TL – 2.696.65 TL olabilir." ifadelerini kullandı.