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Asgari ücrette kritik gün! İlk rakamlar belli olacak! 2021 asgari ücret ne kadar olacak? Milyonları ilgilendiriyor
Son dakika... Asgari ücrette kritik toplantı bugün gerçekleştirilecek. Komisyon, Türk-İş'in ev sahipliğinde üçüncü kez toplanacak. Doğrudan 7 milyon çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret toplantısının ardından ilk rakamların açıklanması bekleniyor. Kesin rakamlar dördüncü toplantının ardından belli olacak. Peki, asgari ücrette son durum nedir? 2021 asgari ücret ve AGİ zam oranı ne kadar olacak? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 22.12.2020 08:58Güncelleme Tarihi: 22.12.2020 09:10
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Asgari ücrette kritik gün! İlk rakamlar belli olacak! 2021 asgari ücret ne kadar olacak? Milyonları ilgilendiriyor!
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Asgari ücrette kritik gün! İlk rakamlar belli olacak! 2021 asgari ücret ne kadar olacak? Milyonları ilgilendiriyor!
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Asgari ücrette kritik gün! İlk rakamlar belli olacak! 2021 asgari ücret ne kadar olacak? Milyonları ilgilendiriyor!
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Asgari ücrette kritik gün! İlk rakamlar belli olacak! 2021 asgari ücret ne kadar olacak? Milyonları ilgilendiriyor!
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Asgari ücrette kritik gün! İlk rakamlar belli olacak! 2021 asgari ücret ne kadar olacak? Milyonları ilgilendiriyor!