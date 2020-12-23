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25 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Asgari ücret için resmi açıklama geldi! Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak? 2021 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret için resmi açıklama geldi! Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak? 2021 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret 2021'de ne kadar olacak? Görüşmelerin devam ettiği asgari ücrette son viraja girildi. Komisyonun üçüncü toplantısı dün gerçekleştirildi. Toplantının ardından TÜİK, çalışanların asgari geçim tutarını açıkladı. Bu gelişmelerin ardından asgari ücret ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Asgari ücrete yapılacak zam oranı hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak? 2021 asgari ücret ne kadar olacak? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 23.12.2020 10:48 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 11:54
Asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yeni asgari ücreti belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantı sona erdi. TÜİK'in asgari geçim tutarı açıklamalarının ardından gözler yeni zam oranlarına çevrildi. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren görüşmelerin detaylarını yazımızda ele aldık. Asgari ücret ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak? 2021 asgari ücret ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Asgari ücret görüşmeleri dördüncü toplantı ile son bulacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü ve son toplantısı gelecek hafta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda yapılacak. Toplantının kesin tarihi belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
TÜİK BİR İŞÇİNİN ASGARİ GEÇİM TUTARINI AÇIKLADI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını açıkladı.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, asgari ücret zammına ilişkin yaptığı açıklamada,
"Bu bir matematik tabi, böyle olacak demiyorum ama hep böyle olmuş. Hep bir önceki yılın enflasyon oranının yüzde 3 ya da 4 puan üstünde zam olmuş. 2009'da 6,53 gerçekleşmiş enflasyon, 2010 asgari ücreti 9,7 artmış. 2020 yıl sonu enflasyon tahmini 12.1 - 12.47 çıkıyor. Asgari ücretin artış oranı da enflasyon artı 3-4 puan olursa yüzde 15-16 olduğunu düşünelim. Tahmini brüt asgari ücret 3.384.45 TL – 3.413.88 TL, tahmini net asgari ücret 2.673.40 TL – 2.696.65 TL olabilir." ifadelerini kullandı. 2021 AGİ NE KADAR OLACAK?
Eğer asgari ücret yüzde 15 zamlanarak brüt 3 bin 384 lira 45 kuruşa, net 2 bin 672 liraya çıkarsa, AGİ tutarları lira 253,83-431,51 lira aralığına yükselecek.