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Son dakika: Piyasaların gözü bu kararda! Merkez Bankasının faiz kararı ne olacak? PPK toplantısı ne zaman?

Son dakika haberine göre Bu ay açıklanan Fed,   ve Bankasının  kararlarının ardından gözler yurt içi piyasalarda Merkez Bankasının faiz kararına çevrildi. Piyasalar  () toplantısı ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki PPK toplantısı ne zaman? Merkez Bankasının faiz kararı ne olacak?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.12.2020
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Son dakika: Piyasaların gözü bu kararda! Merkez Bankasının faiz kararı ne olacak? PPK toplantısı ne zaman?

Yurt içi piyasalarda gözler toplantısına çevrildi. Yılın son toplantısında yeni kararı açıklanacak. Kararın açıklanması sonrası aralık ayı faiz oranı da belirlenecek. Peki Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte piyasaların merakla beklediği o toplantıya ilişkin detaylar...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? PPK TOPLANTISI NE ZAMAN?
Merkez Bankası'nın aralık ayı faiz kararı 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak. PPK toplantısından çıkacak karar ile 2020 yılının son politika faizi de belirlenmiş olacak.

'ın göreve gelişinin ardından açıklanan ilk kararda Merkez Bankası faiz artırımına gitmişti. Faiz artırımının devam edip etmeyeceği ise yeni toplantıda ortaya çıkacak.



Merkez Bankası 17 Aralık'ta faiz kararını sabit tutmuş, aynı şekilde Bankası da 18 Aralık'ta açıkladığı kararında faiz kararını sabit tutmuştu.

KASIM AYINDA FAİZ KARARI NE OLDU?
Merkez Bankası bir önceki toplantısını 19 Kasım tarihinde gerçekleştirmişti. Son toplantıda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası () Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 475 baz puan artırarak yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükseltti. TCMB'den yapılan açıklamada, "Bu kapsamda halihazırda bir ay vadeli geleneksel yöntemli repo ihaleleri ve geç likidite penceresi imkanlarıyla sağlanan fonlama 20 Kasım'dan itibaren Merkez Bankasının temel para politikası aracı olan bir hafta vadeli repo miktar ihaleleriyle yapılmaya başlanacaktır." denildi. Bu gelişmenin ardından uzmanlar Merkez Bankası'nın faiz kararını yorumladı.

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