22 Aralık 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Elektrik faturalarında yeni dönem! EPDK resmen duyurdu: 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak

Son dakika: Elektrik faturalarında yeni dönem! EPDK resmen duyurdu: 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak

Son dakika haberine göre , 2021'de uygulanacak serbest tüketici limitini belirledi. 'de yayımlanan karara göre 1 Ocak'tan itibaren serbest tüketici limiti 1200 kilovatsaat olacak.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.12.2020 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020
ABONE OL
Son dakika: Elektrik faturalarında yeni dönem! EPDK resmen duyurdu: 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak

Gelecek yıl için serbest tüketici limiti 1200 kilovatsaat (kWh) olarak uygulanacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun () konuya ilişkin Kurul kararı, 'de yayımlandı.

Buna göre, ilgili kanun kapsamında, 2021 yılı için serbest tüketici limiti 1200 kWh olarak belirlendi.

Ayrıca EPDK tarafından, doğal gaz piyasasında gelecek yıl boyunca serbest tüketici olma sınırına ilişkin olan ve 2015'te alınan karar aynen uygulanacak.

EPDK, petrol piyasası faaliyetlerine ilişkin 2021'de uygulanacak gelir payı bedellerini de belirledi.

Karara göre, türleri ve benzin türleri ile harmanlamak üzere temin edilen etanol için metreküp başına 5,26 lira, motorin ve biyodizel türleri, gazyağı, havacılık yakıtları, yakıt nafta, damıtık denizcilik yakıtları için metreküp başına 5,26 lira olarak belirlendi. Gelir payı bedelleri artık denizcilik yakıtları ve fuel oil için ton başına 5,59 lira oldu.

Bunun yanında, EPDK yüzde 2'den fazla yağ asidi metil esteri (YAME) içeren motorin türleri için "oksitlenme kararlılığı" özelliği için teknik düzenleme kapsamında aranmamasına yönelik verilen sürenin 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılmasına karar verdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Güzel haber geldi! Elektrik 3 ay boyunca kesilemeyecek SON DAKİKA | GÜZEL HABER GELDİ! ELEKTRİK 3 AY BOYUNCA KESİLEMEYECEK
Türkiye'nin koronavirüsle mücadele dönemindeki günlük elektrik üretim ve tüketim verileri dikkat çekti TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELE DÖNEMİNDEKİ GÜNLÜK ELEKTRİK ÜRETİM VE TÜKETİM VERİLERİ DİKKAT ÇEKTİ
EPDK Başkanı Yılmaz: Temsil-ağırlama giderleri elektrik tarifesi kapsamından çıkarıldı EPDK BAŞKANI YILMAZ: TEMSİL-AĞIRLAMA GİDERLERİ ELEKTRİK TARİFESİ KAPSAMINDAN ÇIKARILDI
Milyonlarca esnafa nefes aldıracak! Destek paketi içeriği nedir? Kira yardımı, doğalgaz, elektrik ve su faturaları... MİLYONLARCA ESNAFA NEFES ALDIRACAK! DESTEK PAKETİ İÇERİĞİ NEDİR? KİRA YARDIMI, DOĞALGAZ, ELEKTRİK VE SU FATURALARI...
Elektrik faturalarına zam yapıldı mı? EPDK'dan açıklama geldi ELEKTRİK FATURALARINA ZAM YAPILDI MI? EPDK'DAN AÇIKLAMA GELDİ


GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA