22 Aralık 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Piyasalarda koronavirüs mutasyonu paniği yaşandı! En az Türkiye etkilendi

Piyasalarda koronavirüs mutasyonu paniği yaşandı! En az Türkiye etkilendi

Tüm dünya ülkelerinin ekonomisini derinden etkileyen koronavirüsün mutasyona uğradığına yönelik gelişmeler piyasalarda tansiyonu yükseltti. Son 1.5 aydır yabancı yatırımcıların ilgi odağı haline gelen 'da ise endeks açılıştaki sert düşüşün ardından kısmen toparlanmaya çalıştı. Açılışta 1.368 puana düşen endeks, daha sonra gelen alımlarla günü 1.384 puandan kapattı.

EKONOMİ Sabah
Giriş Tarihi: 22.12.2020 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020
ABONE OL
Piyasalarda koronavirüs mutasyonu paniği yaşandı! En az Türkiye etkilendi

Borsalarda satış baskısı gözlenirken, ekonomilerin tekrar kapanacağına yönelik endişeler fiyatlarında düşüşe neden oldu.

Altın fiyatlarındaki hızlı yükselişi ise dolar endeksinin yönünü yukarı çevirmesi durdurdu. Korku endeksindeki bir günlük artış yüzde 35'i geçti.

TÜRKİYE AZ ETKİLENDİ

Virüsün mutasyona uğradığına yönelik haberlerle birlikte başta olmak üzere bazı ülkelerden uçuşların tekrar durdurulması, dünya borsalarında sert satışlara neden oldu. Rusya Borsası yüzde 5 civarında düşerken, Avrupa'daki kayıplar ise yüzde 3-5 arasında oldu.

Son 1.5 aydır yabancı yatırımcıların ilgi odağı haline gelen 'da ise endeks açılıştaki sert düşüşün ardından kısmen toparlanmaya çalıştı.

Açılışta 1.368 puana düşen endeks, daha sonra gelen alımlarla günü 1.384 puandan kapattı. Gün içerisinde 7.74 lirayı gören dolar ise, tekrar 7.70 liranın altına geriledi.

PETROLE BÜYÜK DARBE

Mutasyona ilişkin endişeler petrol fiyatlarını vurdu. Ekonomilerin yeniden kapanacağı ve büyümenin onaylanan teşvik paketlerine rağmen tekrar negatife döneceğine yönelik endişelerle brent petrol��n varil fiyatı yüzde 5'e yakın düşerek 50 doların altına geriledi.

Avrupa’da en çok kazandıran Borsa İstanbul! Rekorlar sürecek mi? Uzman isim A Haber’de yorumladı AVRUPA’DA EN ÇOK KAZANDIRAN BORSA İSTANBUL! REKORLAR SÜRECEK Mİ? UZMAN İSİM A HABER’DE YORUMLADI
Bu hafta borsa kazandırdı! Altın ve döviz kaybettirdi BU HAFTA BORSA KAZANDIRDI! ALTIN VE DÖVİZ KAYBETTİRDİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA