Piyasalarda koronavirüs mutasyonu paniği yaşandı! En az Türkiye etkilendi

TÜRKİYE AZ ETKİLENDİ

Virüsün mutasyona uğradığına yönelik haberlerle birlikte başta İngiltere olmak üzere bazı ülkelerden uçuşların tekrar durdurulması, dünya borsalarında sert satışlara neden oldu. Rusya Borsası yüzde 5 civarında düşerken, Avrupa'daki kayıplar ise yüzde 3-5 arasında oldu.