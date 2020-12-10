Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 650 milyon dolar oldu

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 4 Aralık'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 495 milyon dolar artışla 46 milyar 394 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 27 Kasım'da 43 milyar 899 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 43 milyon dolar azalışla 40 milyar 299 milyon dolardan 40 milyar 256 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 452 milyon dolar artarak 84 milyar 198 milyon dolardan 86 milyar 650 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler

25.01.201919.86273.47093.332

22.02.201920.54979.12299.671

29.03.201920.83475.40896.242

26.04.201920.43273.28493.716

31.05.201920.51775.03895.555

28.06.201922.85373.54496.397

26.07.201923.41774.97198.388

29.08.201925.70975.796101.505

27.09.201926.05175.655101.706

25.10.201926.48178.504104.985

29.11.201926.47578.274104.749

27.12.201925.07981.240106.319

31.01.202027.52074.856102.376

28.02.202030.41177.414107.825

27.03.202031.32564.08195.406

30.04.202034.78651.45786.243

29.05.202036.66754.36091.027

26.06.202038.82151.41790.238

30.07.202043.57246.67390.245

28.08.202043.04241.59484.636

25.09.202041.09742.42083.517

23.10.202043.26545.08688.351

06.11.202043.32741.91485.241

13.11.202041.97740.37482.351

20.11.202041.37643.71185.087

27.11.202040.29943.89984.198

04.12.202040.25646.39486.650