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Son dakika: Merkez Bankası'ndan önemli faiz açıklaması

Son dakika haberine göre Türkiye Cumhuriyet reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto oranını ve avans işlemlerindeki faiz oranını güncelledi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.12.2020
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Son dakika: Merkez Bankası'ndan önemli faiz açıklaması

Merkez Bankası reeskont ve avans işlemlerindeki faiz oranlarını güncelledi. En son geçtiğimiz Haziran ayında güncellenen rakamlar Reeskont İşlemlerinde Uygulanan İskonto Oranı yüzde 9, Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranı yüzde 10 olmuştu.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, yeni yapılan değişiklikle Reeskont İşlemlerinde Uygulanan İskonto Oranı yüzde 15.75, Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranı yüzde 16.75 oldu.

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