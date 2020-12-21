Milli Piyango Bayileri Esnaf Odaları'ndan ortak açıklama

Milli Piyango Bayileri Esnaf Odaları Ortak Basın Bildirisi şöyle:



"Bir süredir bazı basın yayın organlarında yer alan ve bayilerimizi mağdur eden asılsız haberler üzerine Milli Piyango Bayileri Esnaf Odaları olarak tüm bayilerimiz adına ortak bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Sisal Şans, 1 Ağustos 2020 itibari ile resmi operasyona başladı. Operasyona başlamadan önceki dönemde de Sisal Şans ile iletişimdeydik ve kendileriyle sektör ihtiyaçlarını içeren birçok tavsiyemizi paylaştık. Bu konuda Sisal Şans ile bayilerin prim oranlarının yükseltilmesi ve sistemsel yaşanan sorunlar hakkındaki çalışmalarımız çözüm odaklı şekilde devam etmektedir.

80 yıldır sokaklarda ve iş yerlerinde zor şartlar altında çalışan bayiler olarak Covid-19 salgınının ve her geçiş sürecinde olabileceği gibi bu geçişin de sancılarının zorluklarını yaşamaktayız.

Bizler kendi öz sermayesi ile çalışan küçük esnaflarız. Devletimize yük olmadan vergimizi ve sosyal güvenlik primlerini ödüyor, istihdam yaratıyoruz. Bizler bu anlamda desteklenmesi ve korunması gereken esnaf grubuyuz.

Hiçbir kanıta dayanmayan, niyeti anlaşılamayan, Milli Piyango markasına zarar vermeyi amaçlayan haberlerin, bayilerimizin kazançlarını eksi yönde etkileyebileceğinin altını çizerek bu ekosistemden kazanç sağlayan 30.000 ailenin de bu asılsız haberlerden mağdur olabileceğini vurgulamak isteriz.

Sisal Şans'ın yeni yapacağı yatırımlar ile üyelerimizin kazançlarının artacağına inanıyoruz. Bu anlamda kendi işine sahip olarak ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen tüm vatandaşlarımızın, odalarımız aracılığıyla bayilik alabileceklerini buradan duyurmak isteriz.

Asılsız haberler ile gereksiz gündem yaratıp, en çok satış yaptığımız bu dönemde kimse ekmeğimiz ile oynamaya kalkmasın!

Kamuoyunun bilgisine sunar, herkesi gereken özeni göstermeye davet ederiz.

İstanbul Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası

Ankara Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası

İzmir Milli Piyangocular ve Şans Oyunları Bayileri Odası

Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası

Gaziantep Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası

Mersin Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası

Adana Milli Piyango ve Şans Oyunları Odası

Bursa Tekel, Gazete Bayileri ve Şans Oyunları Esnaf Odası"