21 Aralık 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Türkiye'nin en yükseği! Yusufeli Barajı 262 metreye ulaştı

Türkiye'nin en yükseği! Yusufeli Barajı 262 metreye ulaştı

'de yapımı tamamlandığında çift eğrilikli beton kemer kategorisinde 'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak ve 'te 262 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.12.2020 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020
ABONE OL
Türkiye'nin en yükseği! Yusufeli Barajı 262 metreye ulaştı

DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ve Projesi'nde gövde betonu dökülmesi çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, 275 metreyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde 'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda 262 metre gövde yüksekliğine ulaşıldığı ifade edilerek, baraj gövdesine dökülen beton miktarının ise 3 milyon 818 bin 235 metreküp olduğu aktarıldı.

Türk mühendis ve işçisinin alın teriyle 'in 70 kilometre güney batısında, Yusufeli ilçesine 8 kilometre mesafede Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen barajın, 558 megavatlık kurulu gücüyle yılda 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üreteceği kaydedildi.



2,5 milyon kişinin ihtiyacını karşılayacak! Yusufeli Barajı'nda sona doğru... 2,5 MİLYON KİŞİNİN İHTİYACINI KARŞILAYACAK! YUSUFELİ BARAJI'NDA SONA DOĞRU...
Türkiye'nin gururu Yusufeli Barajı'nda önemli gelişme! TÜRKİYE'NİN GURURU YUSUFELİ BARAJI'NDA ÖNEMLİ GELİŞME!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA