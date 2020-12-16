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MPİ 2021 yılbaşı bilet fiyatları: Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar 2021? Bu sene tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları...
Yeni yıla kısa süre kala Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları merak ediliyor. Her sene yeni umutlar ile zengin olmak hayali kuran binlerce vatandaş yılbaşı özel çekiliş biletlerini satın alıyor. Bilet almak için fırsat bulamayanlar ise 2021 fiyatlarını araştırmaya başladı. Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkarsa, 100 milyon liralık ödülün sahibi olacak. İşte, Milli Piyango yılbaşı fiyatları ne kadar 2021? Bu sene tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları...
Giriş Tarihi: 16.12.2020 16:02Güncelleme Tarihi: 16.12.2020 16:15
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MPİ 2021 yılbaşı bilet fiyatları: Milli Piyango yılbaşı fiyatları ne kadar 2021? Bu sene tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları...
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MPİ 2021 yılbaşı bilet fiyatları: Milli Piyango yılbaşı fiyatları ne kadar 2021? Bu sene tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları...
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MPİ 2021 yılbaşı bilet fiyatları: Milli Piyango yılbaşı fiyatları ne kadar 2021? Bu sene tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları...
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MPİ 2021 yılbaşı bilet fiyatları: Milli Piyango yılbaşı fiyatları ne kadar 2021? Bu sene tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları...
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MPİ 2021 yılbaşı bilet fiyatları: Milli Piyango yılbaşı fiyatları ne kadar 2021? Bu sene tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları...