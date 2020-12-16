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Haberler Galeri MPİ 2021 yılbaşı bilet fiyatları: Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar 2021? Bu sene tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları...

MPİ 2021 yılbaşı bilet fiyatları: Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar 2021? Bu sene tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları...

Yeni yıla kısa süre kala Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları merak ediliyor. Her sene yeni umutlar ile zengin olmak hayali kuran binlerce vatandaş yılbaşı özel çekiliş biletlerini satın alıyor. Bilet almak için fırsat bulamayanlar ise 2021 fiyatlarını araştırmaya başladı. Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkarsa, 100 milyon liralık ödülün sahibi olacak. İşte, Milli Piyango yılbaşı fiyatları ne kadar 2021? Bu sene tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları...

Giriş Tarihi: 16.12.2020 16:02 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020 16:15
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MPİ 2021 yılbaşı bilet fiyatları: Milli Piyango yılbaşı fiyatları ne kadar 2021? Bu sene tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları...
MPİ 2021 yılbaşı bilet fiyatları: Milli Piyango yılbaşı fiyatları ne kadar 2021? Bu sene tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları...

Milli Piyango yılbaşı fiyatları ne kadar 2021? Bu sene tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni yıl öncesi en çok merak edilenler arasında tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları yer alıyor. Bu yıl satışlar hem bayilerden hem online olarak yapılırken büyük ikramiyenin tam 100 bin TL olduğu duyuruldu. Yeni yıla zengin olma hayali kurarak girmek isteyen vatandaşlar için ahaber.com.tr olarak detayları bir araya getirdik. İşte, Milli Piyango yılbaşı fiyatları ne kadar 2021? Bu sene tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MPİ 2021 yılbaşı bilet fiyatları: Milli Piyango yılbaşı fiyatları ne kadar 2021? Bu sene tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları...
MPİ 2021 yılbaşı bilet fiyatları: Milli Piyango yılbaşı fiyatları ne kadar 2021? Bu sene tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları...

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR? 2021 MİLLİ PİYANGO ÇEYREK, YARIM, TAM BİLET FİYATLARI

Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 100 milyon TL olunca heyecan ikiye katlandı. 31 Aralık 2020'de yapılacak yılbaşı çekilişi öncesi bilet fiyatları merak ediliyor. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ise tam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek bilet 25 TL olarak duyuruldu.

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MPİ 2021 yılbaşı bilet fiyatları: Milli Piyango yılbaşı fiyatları ne kadar 2021? Bu sene tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları...
MPİ 2021 yılbaşı bilet fiyatları: Milli Piyango yılbaşı fiyatları ne kadar 2021? Bu sene tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları...

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR? 2021

Tam bilet: 100 TL

Yarım bilet: 50 TL

Çeyrek bilet: 25 TL

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MPİ 2021 yılbaşı bilet fiyatları: Milli Piyango yılbaşı fiyatları ne kadar 2021? Bu sene tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları...
MPİ 2021 yılbaşı bilet fiyatları: Milli Piyango yılbaşı fiyatları ne kadar 2021? Bu sene tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları...

BÜYÜK İKRAMİYE 100 MİLYON TL

Büyük ikramiyesi 100 milyon TL olan Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek bilet 25 TL olarak belirlendi.

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

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MPİ 2021 yılbaşı bilet fiyatları: Milli Piyango yılbaşı fiyatları ne kadar 2021? Bu sene tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları...
MPİ 2021 yılbaşı bilet fiyatları: Milli Piyango yılbaşı fiyatları ne kadar 2021? Bu sene tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları...

YILBAŞI BİLETLERİ İÇİN EK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Milli Piyango biletlerinin dikkat çeken teknolojik özelliklerinin başında; "Ultraviyole (UV) mor ışığa" tutularak güvercin figürü üzerindeki desenlerin kontrol edilmesini sağlayan "Mor ışıkta parlayan (UV Pattern) Güvercin" ve sağ alt köşedeki iki boyutlu kodun yanındaki 23 haneli kabartma bilet güvenlik numarası geliyor.