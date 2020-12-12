Milli Piyango online bilet almak çok kolay! Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişi bilet fiyatları ne kadar?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için geri sayım başladı. Her ayın 9, 19 ve 29'unda gerçekleştirilen Milli Piyango ayrıca 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim, 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde gerçekleştiriliyor. Yeni yıla günler kala büyük ikramiyenin 100 milyon lira olduğu yılbaşı özel çekilişinin heyecanı artarken, Milli Piyango biletleri online da alınabiliyor. Peki, Milli Piyango online bilet nasıl alınır? Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişi bilet fiyatları ne kadar? İşte cevaplar...