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Haberler Galeri Milli Piyango online bilet almak çok kolay! Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişi bilet fiyatları ne kadar?

Milli Piyango online bilet almak çok kolay! Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişi bilet fiyatları ne kadar?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için geri sayım başladı. Her ayın 9, 19 ve 29'unda gerçekleştirilen Milli Piyango ayrıca 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim, 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde gerçekleştiriliyor. Yeni yıla günler kala büyük ikramiyenin 100 milyon lira olduğu yılbaşı özel çekilişinin heyecanı artarken, Milli Piyango biletleri online da alınabiliyor. Peki, Milli Piyango online bilet nasıl alınır? Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişi bilet fiyatları ne kadar? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 12.12.2020 15:07 Güncelleme Tarihi: 12.12.2020 15:22
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Milli Piyango Online bilet almak çok kolay! Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişi bilet fiyatları ne kadar?
Milli Piyango Online bilet almak çok kolay! Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişi bilet fiyatları ne kadar?

Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişi bilet fiyatları ne kadar? Milli Piyangonun, büyük ikramiyesini 100 milyon lira olarak belirlediği "yılbaşı özel çekilişi" için biletler 1 Aralık'ta satışa çıktı. Talihli adaylarının hayallerini süsleyen ikramiye için heyecanlı bekleyiş devam ederken, koronavirüs salgını nedeniyle biletlerini online olarak almak isteyen vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Milli Piyango online bilet nasıl alınır? Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişi bilet fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milli Piyango Online bilet almak çok kolay! Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişi bilet fiyatları ne kadar?
Milli Piyango Online bilet almak çok kolay! Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişi bilet fiyatları ne kadar?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİNDE REKOR İKRAMİYE

Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye tam 100 milyon TL olarak belirlendi. Yılbaşında dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 563 milyon 400 bin TL.

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Milli Piyango Online bilet almak çok kolay! Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişi bilet fiyatları ne kadar?
Milli Piyango Online bilet almak çok kolay! Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişi bilet fiyatları ne kadar?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Tam bilet 100 TL,

Yarım bilet 50 TL,

Çeyrek bilet 25 TL.

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Milli Piyango Online bilet almak çok kolay! Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişi bilet fiyatları ne kadar?
Milli Piyango Online bilet almak çok kolay! Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişi bilet fiyatları ne kadar?

MİLLİ PİYANGO BİLETİ ONLINE NASIL ALINIR?

Koronavirüs salgını nedeniyle biletleri online almak isteyen vatandaşlar detayları araştırıyor. Biletler hem gezici hem de sabit bayilerden alınabilirken, www.millipiyangoonline.com adresinden de online olarak alınabiliyor. Biletler ayrıca Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından da satın alınabiliyor.

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Milli Piyango Online bilet almak çok kolay! Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişi bilet fiyatları ne kadar?
Milli Piyango Online bilet almak çok kolay! Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişi bilet fiyatları ne kadar?

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 563 milyon 400 bin TL olacağı çekiliş sonrası, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını millipiyangoonline.com'dan kolaylıkla öğrenebilirsiniz.