Samsung ve Oppo Türkiye'de üretim yapacak! Türkiye'de tesis kuracaklar

Türkiye'ye kısa süre önce gelen Çinli şirket Oppo önümüzdeki ay mobil telefon üretimine başlamayı hedefliyor. Bloomberg HT'ye bilgi veren üç kaynağa göre İstanbul ve Kocaeli bölgesinde kurulacak tesisle üretimin tamamen Türkiye'de gerçekleşeceği ve montaj olmayacağı belirtiliyor.

Yaklaşık 50 milyon dolarlık yatırımla üretime başlayacak tesis için yatırım teşvik belgesinin alındığı ve gerekli kuruluş işlemlerinin tamamlandığı kaydedildi. Bazı modellerini Türkiye'de üretmeyi planlayan Oppo'nun başta Avrupa pazarı olmak üzere ihracat yapacağı da belirtildi. 2004'te Çinde Dongguang'da kurulan ve dünya çapında 40 binden fazla çalışanı bulunan Oppo 300 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı.