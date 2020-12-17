Son dakika: Asgari geçim indirimi artıyor! Yeni yılda AGİ ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak? 2021 asgari geçim indirimini canlı yayında anlattı
Son dakika haberi... Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Asgari geçim indirimi artıyor! Peki yeni yılda AGİ ne kadar olacak? 2021 asgari geçim indirimine göre kim ne kadar alacak? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.
EKONOMİ A Haber
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Bekar 220,73 253,83
Eşi çalışan, çocuksuz 220,73 253,83
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Asgari geçim indirimi artıyor! Peki yeni yılda AGİ ne kadar olacak? 2021 asgari geçim indirimine göre kim ne kadar alacak? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.
KİM, NE KADAR ALACAK?
Çalışan Mevcut Yeni
Bekar 220,73 253,83
Eşi çalışmayan, çocuksuz 264,87 304,60
Eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,98 342,67
Eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331,09 380,75
Eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,23 431,51
Eşi çalışan, çocuksuz 220,73 253,83
Eşi çalışan, 1 çocuklu 253,83 291,90
Eşi çalışan, 2 çocuklu 286,94 329,98
Eşi çalışan, 3 çocuklu 331,09 380,75
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?