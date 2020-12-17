Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Asgari geçim indirimi artıyor! Peki yeni yılda AGİ ne kadar olacak? 2021 asgari geçim indirimine göre kim ne kadar alacak? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.