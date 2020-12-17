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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Asgari geçim indirimi artıyor! Yeni yılda AGİ ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak? 2021 asgari geçim indirimini canlı yayında anlattı

Son dakika: Asgari geçim indirimi artıyor! Yeni yılda AGİ ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak? 2021 asgari geçim indirimini canlı yayında anlattı

Son dakika haberi... Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Asgari geçim indirimi artıyor! Peki ne kadar olacak? 2021 asgari geçim indirimine göre kim ne kadar alacak? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü A Haber canlı yayınında anlattı.

EKONOMİ A Haber
Giriş Tarihi: 17.12.2020
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Son dakika: Asgari geçim indirimi artıyor! Yeni yılda AGİ ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak? 2021 asgari geçim indirimini canlı yayında anlattı

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Asgari geçim indirimi artıyor! Peki yeni yılda AGİ ne kadar olacak? 2021 asgari geçim indirimine göre kim ne kadar alacak? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.

Son dakika: Asgari geçim indirimi artıyor! Yeni yılda AGİ ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak? 2021 asgari geçim indirimini canlı yayında anlattı

KİM, NE KADAR ALACAK?

Çalışan Mevcut Yeni

Bekar 220,73 253,83
Eşi çalışmayan, çocuksuz 264,87 304,60
Eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,98 342,67
Eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331,09 380,75
Eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,23 431,51

Son dakika: Asgari geçim indirimi artıyor! Yeni yılda AGİ ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak? 2021 asgari geçim indirimini canlı yayında anlattı

Eşi çalışan, çocuksuz 220,73 253,83
Eşi çalışan, 1 çocuklu 253,83 291,90
Eşi çalışan, 2 çocuklu 286,94 329,98
Eşi çalışan, 3 çocuklu 331,09 380,75

Son dakika: Asgari geçim indirimi artıyor! Yeni yılda AGİ ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak? 2021 asgari geçim indirimini canlı yayında anlattı

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Son dakika: Asgari geçim indirimi artıyor! Yeni yılda AGİ ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak? 2021 asgari geçim indirimini canlı yayında anlattı

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Son dakika: Asgari geçim indirimi artıyor! Yeni yılda AGİ ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak? 2021 asgari geçim indirimini canlı yayında anlattı

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Son dakika: Asgari geçim indirimi artıyor! Yeni yılda AGİ ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak? 2021 asgari geçim indirimini canlı yayında anlattı

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Son dakika: Asgari geçim indirimi artıyor! Yeni yılda AGİ ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak? 2021 asgari geçim indirimini canlı yayında anlattı

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