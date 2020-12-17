17 Aralık 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Otomobil Haberleri Hyundai'de devir için Rekabet Kurumu'na başvuru yapıldı

Hyundai'de devir için Rekabet Kurumu'na başvuru yapıldı

 tarafından Otomotiv'in tek kontrolünün 'ten hisse alımı yoluyla devralınması işlemine izin verilmesi talebiyle 'na başvuruldu.

OTOMOBİL AA
Giriş Tarihi: 17.12.2020 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020
ABONE OL
Hyundai'de devir için Rekabet Kurumu'na başvuru yapıldı

Hyundai Motor Company, Hyundai Assan'ın yüzde 30'luk kısmını Kibar Holding'den almak için Rekabet Kurumu'na başvurdu.

Konu ile ilgili başvuru Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer aldı. Şirketin internet sitesinde yer alan bilgiye göre Hyundai Assan, yüzde 70 Hyundai Motor Company ve yüzde 30 Kibar Grubu ortaklığıyla yönetiliyor.

Şirket 2 bin 500 çalışanıyla İzmit fabrikasında maksimum olarak 230 bin adet i10 ve i20 modellerini üretiyor, bu modelleri 40'tan fazla ülkeye ihraç ediyor.

Sıfır faizli araç kampanyaları: 14 Aralık sıfır araba fırsatları! Opel, Renault, Fiat, Hyundai... SIFIR FAİZLİ ARAÇ KAMPANYALARI: 14 ARALIK SIFIR ARABA FIRSATLARI! OPEL, RENAULT, FİAT, HYUNDAİ...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA