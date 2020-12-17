Çevre ve Şehircilik Bakanlığından "doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı" ilanı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Ankara'daki Kıbrıs Vadisi Doğal Sit Alanı'nın "doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı" ve "doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak tesciline ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.
EKONOMİ AA
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Söz konusu alana ait koordinat ve parsel bilgilerinin de yer aldığı ilana göre, Mamak ilçesinde yer alan Kıbrıs Vadisi Doğal Sit Alanı, "doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı" ve "doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak tescil edildi.