Çevre ve Şehircilik Bakanlığından "doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı" ilanı

Söz konusu alana ait koordinat ve parsel bilgilerinin de yer aldığı ilana göre, Mamak ilçesinde yer alan Kıbrıs Vadisi Doğal Sit Alanı, "doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı" ve "doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak tescil edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN