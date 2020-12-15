Çalışan anneye 325 euro! İşte aranan şartlar...

Projeden yararlanmak için ön başvurular alınmaya devam ediliyor. İşte destek ile ilgili bilinmesi gerekenler:Çocuğun başvuru tarihi itibarıyla 0-24 ay aralığında olması, çocukla aynı evde ikamet etmek, en geç kesin kayıt tarihi itibariyle bir işverenin yanında hizmet akdiyle ve sigortalı (4/a) tam zamanlı çalışıyor olmak, bir eğitimli çocuk bakıcısını tam zamanlı sigortalı çalıştırmak gerekiyor.Tam zamanlı olarak çalışan kadın olması, 18 yaşını doldurmuş olması, anne ve çocukla aynı ilde yaşıyor olması, anne ya da babayla birinci dereceden akrabalık bağı olmaması, 0-36 ay çocuk bakımıyla ilgili eğitimli olduğunu belgelendirmesi veya lise ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olması şartı aranıyor.