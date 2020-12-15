Bakanlık harekete geçti! Kuraklıkla ilgili flaş karar

Bakanlıktan alınan bilgilere göre, Türkiye'de yeraltı sularının tarımsal açıdan yetersiz olduğu havzalar, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ölçümler, analizler ve saha ziyaretleri neticesinde belirlendi. Bu kapsamda 10 il ve 45 ilçede, yeraltı sularının yetersiz olduğu havzalar tespit edildi.