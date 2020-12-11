11 Aralık 2020, Cuma
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Emekli için seyyanen zam talebi! Ocak'ta emekli maaşı ne kadar olacak?

ayında milyonlarca emekli zammı almaya hazırlanıyor. Türkiye Emekliler Derneği'nden enflasyon zammıyla birlikte seyyanen talebi geldi. Dernek Başkanı , ‘Salgın nedeniyle masraflarımız arttı. Seyyanen zam istiyoruz’ dedi. Peki, seyyanen zam gerçek olursa emekli maaşı ne kadar olacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklisinin öğrenmesi gereken tüm detaylar...

EKONOMİ Takvim
Giriş Tarihi: 11.12.2020
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Emekli için seyyanen zam talebi! Ocak'ta emekli maaşı ne kadar olacak?

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilere seyyanen talebinde bulundu. Emeklilerin önemli bir bölümünün aylığının dışında hiçbir gelirinin bulunmadığına dikkat çeken Ergün, Covid-19'un gelirleri de olumsuz etkilediğini söyledi.



Ergün, "Yapılan zamların da etkisiyle bütçemizde gıda, elektrik, su, doğalgaz, internet faturaları ve temizlik malzemelerinin payı arttı. Bunun yanında, maske, siperlik ve takviye vitaminler bütçemize ek yük getirdi. Emeklilerin rahat bir nefes alması için yüzdeli artışlar yerine seyyanen zam istiyoruz" dedi.



OCAK ARTIŞI NE OLUR?
Son 5 aylık enflasyonun yüzde 7.02 hesaplandığını, bu orana Aralık ayı oranının da ekleneceğini ifade eden Ergün, şöyle konuştu: "Aralık'ta TÜFE'deki artışın yüzde 1 olduğunu varsayarsak, TÜFE'de 6 aylık kümülatif artış yüzde 8.09 olur. Biz işte bunun için seyyanen zam istiyoruz."



' SEPETİ GÜNCELLENSİN'
Kazım Ergün, 'in enflasyon hesaplamasında kullandığı sepette temel ihtiyaçların payının yükseltilmesini ve Covid-19 salgını da dikkate alınarak özellikle konut (ısınma, elektrik, su, kira) ve gıdanın enflasyon sepetindeki ağırlığının artırılmasını talep etti.

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