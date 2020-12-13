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13 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Emekliye beklentinin üzerinde zam! 2021 Ocak zammı sonrasında emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük... Emekliye beklentinin üzerinde zam! 2021 Ocak zammı sonrasında emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük...
Emekli Ocak zammı ile flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Aralık ayının ortalarına geldiğimiz dönemde emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı için detaylar belli oluyor. Ocak ve Temmuz aylarında emekli maaşlarına zam yapılıyor. Yapılacak zamlarda en önemli faktör enflasyon rakamlarıdır. Şu ana kadar açıklanan 5 aylık enflasyon rakamlarına göre maaşlara 7.02 oranında zam yapılacak. İşte, 2021 Ocak zammı sonrasında emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük...
Giriş Tarihi: 13.12.2020 16:53 Güncelleme Tarihi: 13.12.2020 17:03
Emekli maaşlarına yapılacak zam oranıyla ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Emekli maaşlarına her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki kez zam yapılıyor. 5 aylık enflasyon rakamlarına göre 7.02 oranında zam yapılacak. Milyonlarca SSK, BAĞKUR emeklisini ilgilendiren zam görüşmeleri sürüyor. Görüşmeler neticesinde ortaya çıkacak zam kamuoyuna duyrulacak. İşte, 2021 Ocak zammı sonrasında emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük...
GALERİ DEVAM EDİYOR EMEKLİ OCAK ZAMMI NE KADAR, KAÇ PARA OLACAK?
Emekli ocak zammı için 5 aylık dönemin verisi belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık zamları yüzde 7.02 olurken memur ve memur emeklilerine de 5 aylık enflasyona göre 3.02 puanlık fark eklenmesi kesinleşti.
İşte emekli maaş zammı tablosu;
Emeklilerin ve memurların zam oranlarını Temmuz 2020 ile Ocak 2021 tarihleri arasındaki 6 aylık enflasyon oranı belirleyecek. 5 aylık oranların üzerine Aralık verisi de eklenecek. Aralık enflasyonu sıfır bile çıksa emekliler için yüzde 7.02'lik zam elde dururken, memurlar için de enflasyon farkı ödenmesi kesinleşmiş oldu.
ŞİMDİYE KADAR AÇIKLANAN ENFLASYON
2020 yılının ikinci yarısında 5 aylık enflasyon verisi açıklandı sadece Aralık ayı enflasyonu kaldı. İşte şimdiye kadar açıklanan enflasyonlara göre aylık TÜFE:
Temmuz ayı TÜFE: 0,58
Ağustos ayı TÜFE: 0,86 Eylül ayı TÜFE: 0,97 Ekim ayı TÜFE: 2,13 Kasım ayı TÜFE: 2,30: Toplam : 6,84 MUHTEMEL ZAM ORANLARI
Ocak ayında maaşlara yapılacak zam oranları için ise Ağustos 2020 dönemi ile Aralık 2020 döneminde oluşan enflasyon oranları etkili olacak. Bu dönemde oluşacak 6 aylık enflasyon oranları zam oranlarını belirleyecek.
* Maaşlar yüzde 4.75 oranında artarsa 2000 TL alan bir emeklinin maaşına 95 TL zam yapılacak.
* Maaşlar yüzde 6.25 oranında artarsa 2000 TL alan bir emeklinin maaşına 125 TL zam yapılacak.
* Maaşlar yüzde 6.35 oranında artarsa 2000 TL alan bir emeklinin maaşına 127 TL zam yapılacak.