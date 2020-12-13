Emekliye beklentinin üzerinde zam! 2021 Ocak zammı sonrasında emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük...

Emekli Ocak zammı ile flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Aralık ayının ortalarına geldiğimiz dönemde emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı için detaylar belli oluyor. Ocak ve Temmuz aylarında emekli maaşlarına zam yapılıyor. Yapılacak zamlarda en önemli faktör enflasyon rakamlarıdır. Şu ana kadar açıklanan 5 aylık enflasyon rakamlarına göre maaşlara 7.02 oranında zam yapılacak. İşte, 2021 Ocak zammı sonrasında emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük...