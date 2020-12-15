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Başkan Erdoğan'dan yeni destek müjdesi! 5 maddede salgınla mücadelede yeni kararlar

A Haber
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Giriş: 15.12.2020 10:27
Güncelleme:15.12.2020 10:36
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan salgınla mücadelede yeni kararları açıkladı. Peki destek müjdesinin detayları neler? Kira desteğinin detayları neler? Kime ne kadar destek verilecek? Çalışanların ödenekleri ne kadar artacak? Takvim Gazetesi Ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan salgınla mücadelede yeni kararları açıkladı. Peki destek müjdesinin detayları neler? Kira desteğinin detayları neler? Kime ne kadar destek verilecek? Çalışanların ödenekleri ne kadar artacak? Takvim Gazetesi Ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

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