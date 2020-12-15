Çanakkale’de motosikletiyle gezerken fark ettiği çam fıstıkları geçim kaynağı oldu

Ağaçlardan topladığı kozalakları depolandığını, haziran, temmuz ve ağustos aylarında ise güneşe sererek açılmasını beklendiğini anlatan Demirsöz, şunları söyledi:

"Açılan kozalaklardaki çekirdekler kozak dövme makinesi yardımı ile ayrılıyor. Elde edilen çekirdekler, su varillerinde yıkanıp, boş olan çekirdekler ayırt edilerek dolu çekirdekler güneşte kurumaya bırakılıyor. Çekirdekleri ayrılan kozalaklar ise yüksek kalorili ısı verdiği ve çevre dostu yakıt olduğu için fırınlarda ve kalorifer kazanlarında yakıt olarak kullanılmaktadır. Dünyada en kaliteli ürün İtalya ve ülkemizde elde edilmektedir."