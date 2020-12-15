İstanbul Havalimanı'na 5 Yıldızlı Havalimanı ödülü

İSTANBUL HAVALİMANI ZORLU DEĞERLENDİRMEDEN '5 YILDIZ' İLE ÇIKTI

Uluslararası hava taşımacılığı araştırma kuruluşu olan Skytrax, 1989 yılından bu yana havalimanı ve havayollarına kalite denetimi, yıldız derecelendirmesi ve kalite kıyaslama hizmetleri sağlıyor. Kapsamlı düzenlemeler ve detaylı hazırlık süreci sonrasında 3 gün süren yoğun fiziki denetimlerin sonucunda, İstanbul Havalimanı'nın yolcu deneyimindeki mükemmelliği uluslararası bir kurum tarafından '5 Yıldız' ile onaylanmış oldu.

İstanbul Havalimanı '5 Yıldız' alan havalimanları arasında en büyük terminale sahip olarak ne denli zor bir başarıya imza attığını da göstermiş oldu. Denetmenler, mimarisi ve teknolojisiyle dünyanın en iyi havacılık merkezlerinden biri olan İstanbul Havalimanı'nda giden yolcu, transfer yolcu ve gelen yolcu deneyimini etkileyen otopark, toplu ulaşım, web sitesi, mobil uygulama, güvenlik/pasaport kontrol, temel yolcu hizmetleri, mağazalar, yeme içme alanları, bagaj alım gibi her temas noktasını deneyimleyerek; bu noktalarda sunulan hizmeti, hizmete erişim kolaylığını, yolcu konforunu titizlikle inceledi.

Detaylı şekilde değerlendirilen 800'e yakın kritere ek olarak, salgına yönelik alınan tedbirler de notlamaya tabi tutuldu. Yolcu seyahat deneyimini etkileyen her noktanın, kapsamlı şekilde değerlendirildiği denetimlerde güvenlik, check-in, pasaport, gümrük, temizlik, bagaj alım gibi temel süreçlerle beraber temel hizmetler, yeme içme alanları, alışveriş noktaları, lounge gibi misafirlere dokunan her nokta detaylı şekilde uzmanlar tarafından incelendi. Pandemi süreciyle beraber pandemiye yönelik alınan tedbirler de kalite denetiminde ek olarak ele alındı. Skytrax uzmanlarının uzun denetimleri sonucu 2 önemli ödüle kavuşan İstanbul Havalimanı'nın yolcu deneyimine verdiği önem tescillemiş oldu.