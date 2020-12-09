Emekliye flaş zam müjdesi: 2021 Ocak zammı ile SSK-SGK ve Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Netleşiyor...

Son dakika... Türkiye'de yaklaşık 13 milyon emekli 2021 Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam miktarını merak ediyor. Aralık ayının ortasına geldiğimiz dönemde zam görüşmeleri için yeni gelişmeler yaşanıyor. Bilindiği üzere her yıl Ocak ve Temmuz aylarında maaşlara zam yapılıyor. Son 5 ay için enflasyon rakamları açıklandı. Uzman isimler açıklanan oranlar ışığında maaşlara yüzde 7.02 düzeyinde zam yapılacağını iddia ediyor. ahaber.com.tr olarak merak edilen tüm detayları haberimizde derledik. Vatandaşlar maaşlarına yapılacak zam oranını araştırmaya başladı. İşte, 2021 Ocak zammı ile SSK-SGK ve Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Netleşiyor...