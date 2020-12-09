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09 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Emekliye flaş zam müjdesi: 2021 Ocak zammı ile SSK-SGK ve Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Netleşiyor... Emekliye flaş zam müjdesi: 2021 Ocak zammı ile SSK-SGK ve Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Netleşiyor...
Son dakika... Türkiye'de yaklaşık 13 milyon emekli 2021 Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam miktarını merak ediyor. Aralık ayının ortasına geldiğimiz dönemde zam görüşmeleri için yeni gelişmeler yaşanıyor. Bilindiği üzere her yıl Ocak ve Temmuz aylarında maaşlara zam yapılıyor. Son 5 ay için enflasyon rakamları açıklandı. Uzman isimler açıklanan oranlar ışığında maaşlara yüzde 7.02 düzeyinde zam yapılacağını iddia ediyor. ahaber.com.tr olarak merak edilen tüm detayları haberimizde derledik. Vatandaşlar maaşlarına yapılacak zam oranını araştırmaya başladı. İşte, 2021 Ocak zammı ile SSK-SGK ve Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Netleşiyor...
Giriş Tarihi: 09.12.2020 17:18 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 17:25
Son dakika... Emekli maaşlarına Ocak ayında maaşlara yapılacak zam oranı merak ediliyor. Milyonlarca vatandaşın maaşını etkileyeceği zam oranı hakkında son dakika gelişmeler yaşanıyor. Şu ana kadar açıklanan 5 aylık enflasyon rakamlarına göre tahmini maaş detayları paylaşılıyor. Kasım ayının enflasyon rakamının açıklanmasının ardından emekli maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 7.02 olarak belirlendi. Hal böyle olunca, 2021 Ocak zammı ile SSK-SGK ve Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte emekli maaş zammı hakkında son dakika gelişmeler....
GALERİ DEVAM EDİYOR EMEKLİ OCAK ZAMMI NE KADAR, KAÇ PARA OLACAK?
Emekli ocak zammı için 5 aylık dönemin verisi belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık zamları yüzde 7.02 olurken memur ve memur emeklilerine de 5 aylık enflasyona göre 3.02 puanlık fark eklenmesi kesinleşti.
İşte emekli maaş zammı tablosu;
Emeklilerin ve memurların zam oranlarını Temmuz 2020 ile Ocak 2021 tarihleri arasındaki 6 aylık enflasyon oranı belirleyecek. 5 aylık oranların üzerine Aralık verisi de eklenecek. Aralık enflasyonu sıfır bile çıksa emekliler için yüzde 7.02'lik zam elde dururken, memurlar için de enflasyon farkı ödenmesi kesinleşmiş oldu.
ŞİMDİYE KADAR AÇIKLANAN ENFLASYON
2020 yılının ikinci yarısında 5 aylık enflasyon verisi açıklandı sadece Aralık ayı enflasyonu kaldı. İşte şimdiye kadar açıklanan enflasyonlara göre aylık TÜFE:
Temmuz ayı TÜFE: 0,58
Ağustos ayı TÜFE: 0,86
Eylül ayı TÜFE: 0,97
Ekim ayı TÜFE: 2,13
Kasım ayı TÜFE: 2,30:
Toplam : 6,84
MUHTEMEL ZAM ORANLARI
Ocak ayında maaşlara yapılacak zam oranları için ise Ağustos 2020 dönemi ile Aralık 2020 döneminde oluşan enflasyon oranları etkili olacak. Bu dönemde oluşacak 6 aylık enflasyon oranları zam oranlarını belirleyecek. Şimdiye kadar ise 4 aylık rakamlar belli Kasım ve Aralık verilerinin de açıklanmasıyla maaşlara yapılacak zam netlik kazanacak.