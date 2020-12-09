Emekliye 5’li getiri! Zamlı maaş, ikramiye ve promosyon... | 2021 emekli maaşı ne kadar olacak?









Emeklilere 2021'de de iki kez 1.000'er lira bayram ikramiyesi ödenecek. Ramazan Bayramı ikramiyesinin 10-12 Mayıs, Kurban Bayramı ikramiyesinin 12-16 Temmuz arasında ödenmesi bekleniyor. Ayrıca bazı emekliler için 2021 promosyon yılı olacak. 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ve emekli aylığı bağlananlar promosyon alabilecek. En az promosyon maaşa göre 500, 625, 750 lira olacak.