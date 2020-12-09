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Emekliye 5’li getiri! Zamlı maaş, ikramiye ve promosyon... | 2021 emekli maaşı ne kadar olacak?

2021 yılında iki kez , iki kez 1.000 TL bayram ikramiyesi alacak. Ayrıca 3 yıllık taahhüdü dolanlar ve yeni aylık bağlananlar promosyondan yararlanacak. Peki, yeni yılda ve Bağ-kur emeklilerinin güncel ne kadar olacak? Zam ile birlikte emekli maaşlarında ne kadar artış görülecek? İşte emeklinin Ocak zammı, ikramiye ve promosyonla ilgili tüm detaylar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.12.2020
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Emekliye 5’li getiri! Zamlı maaş, ikramiye ve promosyon... | 2021 emekli maaşı ne kadar olacak?
Yeni yıl yaklaşırken, emeklilerin gözü 2021 kazançlarına çevrildi. Emekliler, 2021'de 2 kez , 2 kez bayram ikramiyesi alacak. Ayrıca bazı emekliler için imkanı da olacak. Emekliler, ilk kazancı Ocak'ta elde edecek. ve Bağ-Kur'lulara 2020'nin ikinci yarısında gerçekleşen oranında zam yapılacak.




Memur emeklilerine ise yüzde 3 zam ve 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark verilecek. Temmuz'da ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılırken, memur emeklilerine yüzde 3 artış ve Ocak-Haziran'da TÜFE yüzde 3'ü aşarsa fark yansıtılacak.





Emeklilere 2021'de de iki kez 1.000'er lira bayram ikramiyesi ödenecek. ikramiyesinin 10-12 Mayıs, ikramiyesinin 12-16 Temmuz arasında ödenmesi bekleniyor. Ayrıca bazı emekliler için 2021 promosyon yılı olacak. 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ve aylığı bağlananlar promosyon alabilecek. En az promosyon maaşa göre 500, 625, 750 lira olacak.





OCAK'TA MAAŞLAR ARTIYOR

1-5 OCAK: Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı

4 OCAK: Zam oranları belli olacak

18-26 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş

25-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş



İLK İKRAMİYE MAYIS'TA
10-12 Mayıs: Ramazan Bayramı ikramiyesi

TEMMUZ'DA ÇİFTE KAZANÇ

1-6 TEMMUZ: Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı

2 TEMMUZ: Zam oranları belli olacak

12-16 TEMMUZ: Kurban Bayramı ikramiyesi

16-26 TEMMUZ: SSK emeklilerine zamlı maaş

26-28 TEMMUZ: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş

PROMOSYON
3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekliler promosyon başvurusu yapılabilecek.

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