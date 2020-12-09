Emekliye 5’li getiri! Zamlı maaş, ikramiye ve promosyon... | 2021 emekli maaşı ne kadar olacak?
2021 yılında emekli iki kez zam, iki kez 1.000 TL bayram ikramiyesi alacak. Ayrıca 3 yıllık taahhüdü dolanlar ve yeni aylık bağlananlar promosyondan yararlanacak. Peki, yeni yılda SSK ve Bağ-kur emeklilerinin güncel emekli maaşı ne kadar olacak? Zam ile birlikte emekli maaşlarında ne kadar artış görülecek? İşte emeklinin Ocak zammı, ikramiye ve promosyonla ilgili tüm detaylar...
Memur emeklilerine ise yüzde 3 zam ve 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark verilecek. Temmuz'da ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılırken, memur emeklilerine yüzde 3 artış ve Ocak-Haziran'da TÜFE yüzde 3'ü aşarsa fark yansıtılacak.
Emeklilere 2021'de de iki kez 1.000'er lira bayram ikramiyesi ödenecek. Ramazan Bayramı ikramiyesinin 10-12 Mayıs, Kurban Bayramı ikramiyesinin 12-16 Temmuz arasında ödenmesi bekleniyor. Ayrıca bazı emekliler için 2021 promosyon yılı olacak. 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ve emekli aylığı bağlananlar promosyon alabilecek. En az promosyon maaşa göre 500, 625, 750 lira olacak.
OCAK'TA MAAŞLAR ARTIYOR
1-5 OCAK: Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı
4 OCAK: Zam oranları belli olacak
18-26 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş
25-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş
İLK İKRAMİYE MAYIS'TA
10-12 Mayıs: Ramazan Bayramı ikramiyesi
TEMMUZ'DA ÇİFTE KAZANÇ
1-6 TEMMUZ: Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı
2 TEMMUZ: Zam oranları belli olacak
12-16 TEMMUZ: Kurban Bayramı ikramiyesi
16-26 TEMMUZ: SSK emeklilerine zamlı maaş
26-28 TEMMUZ: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş
PROMOSYON
3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekliler promosyon başvurusu yapılabilecek.