Bağ-Kur'luya büyük fırsat! 24 bin TL yerine 9 bin TL ödenecek!

iş dünyasının üzerindeki yükleri de hafifletecek. Borçlarını yapılandırıp peşin ödeyenler 'borcu yoktur' yazısı ile hakediş ödemelerini alabilecek, ihalelere katılabilecek, teşvik ve desteklerden yararlanabilecek. Taksit seçenler ise ilk 2 taksiti ödeyince aynı haklara kavuşacak. Rücu ve yersiz ödemelerde faiz temizlenecek, 10 lira eksik ödeme yapılandırmayı bozmayacak.