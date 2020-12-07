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Türkiye'nin en yükseği olacak! Yusufeli Barajı 256 metreye ulaştı

'de yapımı tamamlandığında çift eğrilikli beton kemer kategorisinde 'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak ve 'te 256 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı.

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 07.12.2020 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020
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Türkiye'nin en yükseği olacak! Yusufeli Barajı 256 metreye ulaştı

DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ve Projesi'nde gövde betonu dökülmesi çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, 275 metreyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde 'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda 256 metre gövde yüksekliğine ulaşıldığı belirtilerek, baraj gövdesine dökülen beton miktarının ise 3 milyon 783 bin 954 metreküp olduğu aktarıldı.

Türk mühendis ve işçisinin alın teriyle 'in 70 kilometre güney batısında, Yusufeli ilçesine 8 kilometre mesafede Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen barajın, 558 megavatlık kurulu gücüyle yılda 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üreteceği kaydedildi.

Açıklamada, barajda yüzde 88 fiziki gerçekleşmenin sağlandığı belirtildi.


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