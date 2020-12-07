Türkiye'nin en yükseği olacak! Yusufeli Barajı 256 metreye ulaştı

Açıklamada, 275 metreyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda 256 metre gövde yüksekliğine ulaşıldığı belirtilerek, baraj gövdesine dökülen beton miktarının ise 3 milyon 783 bin 954 metreküp olduğu aktarıldı.