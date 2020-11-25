25 Kasım 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 250 metreye ulaştı

Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 250 metreye ulaştı

'de yapımı sürdürülen, tamamlandığında çift eğrilikli beton kemer kategorisinde 'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak ve 'te 250 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı.

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 25.11.2020
ABONE OL
Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 250 metreye ulaştı

DSİ Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, gövde yüksekliği 250 metreye çıkan Yusufeli Barajı ve HES'in, 249 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek barajı olan Deriner Barajı ve HES'i geride bıraktığı belirtildi.

Çalışmaların aralıksız sürdüğü barajın gövdesine bugüne kadar 3 milyon 756 bin metreküp beton döküldüğü, bu miktarın 4 milyon metreküp olarak planlandığı ifade edildi.

Toplam kurulu gücü 558 megavat, yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacak Yusufeli Barajı ve HES'in milli ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira katkı sağlaması bekleniyor.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

2,5 milyon kişinin ihtiyacını karşılayacak! Yusufeli Barajında sona doğru... 2,5 MİLYON KİŞİNİN İHTİYACINI KARŞILAYACAK! YUSUFELİ BARAJI'NDA SONA DOĞRU...
Türkiyenin gururu Yusufeli Barajında önemli gelişme! TÜRKİYE'NİN GURURU YUSUFELİ BARAJI'NDA ÖNEMLİ GELİŞME!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA