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Yusufeli Barajı için geri sayıım: 247 metreye ulaşıldı! Türkiye'de birinci dünyada üçüncü olacak

'de yapımı tamamlandığında çift eğrilikli beton kemer kategorisinde 'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak ve 'te 247 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.11.2020 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020
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Yusufeli Barajı için geri sayıım: 247 metreye ulaşıldı! Türkiye'de birinci dünyada üçüncü olacak

DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ve Projesi'nde gövde betonu dökülmesi çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.



Açıklamada, 275 metreyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde 'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda 247 metre gövde yüksekliğine ulaşıldığı belirtilerek, baraj gövdesine dökülen beton miktarının ise 3 milyon 747 bin 203 metreküp olduğu aktarıldı.

Türk mühendis ve işçisinin alın teriyle 'in 70 kilometre güney batısında, Yusufeli ilçesine 8 kilometre mesafede Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen barajın, 558 megavatlık kurulu gücüyle yılda 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üreteceği kaydedildi.

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