Türkiye'nin gururu Yusufeli Barajı'nda önemli gelişme!

Tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü barajı olacak olan Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 240 metreye ulaştı. Baraj çalışması "time lapse" tekniğiyle sıfırdan 240 metre ulaşan gövde yüksekliği 120 saniyede görüntülendi.

Giriş Tarihi: 14.10.2020 08:57 Güncelleme Tarihi: 14.10.2020 08:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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