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Türkiye'nin gururu Yusufeli Barajı'nda önemli gelişme!

Tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü barajı olacak olan Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 240 metreye ulaştı. Baraj çalışması "time lapse" tekniğiyle sıfırdan 240 metre ulaşan gövde yüksekliği 120 saniyede görüntülendi.

Giriş Tarihi: 14.10.2020 08:57 Güncelleme Tarihi: 14.10.2020 08:59
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Türkiye'nin gururu Yusufeli Barajı'nda önemli gelişme!
Türkiye'nin gururu Yusufeli Barajı'nda önemli gelişme!

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü barajı olacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye'nin gururu Yusufeli Barajı'nda önemli gelişme!
Türkiye'nin gururu Yusufeli Barajı'nda önemli gelişme!

Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 240 metreye ulaşırken, gövde yüksekliğinin tamamlanmasına 35 metre kaldı.

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Türkiye'nin gururu Yusufeli Barajı'nda önemli gelişme!
Türkiye'nin gururu Yusufeli Barajı'nda önemli gelişme!

Yüklenici firma tarafından, DSİ 26. Bölge Müdürlüğü kontöründe Baraj inşaatı dört mevsim, 24 saat devam ediyor. DSİ 26. Bölge Müdürlüğü gövde beton çalışmanın sıfırdan 240 metreye gelen süreyi 120 dakikada "time lapse" tekniğiyle görüntüledi.

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Türkiye'nin gururu Yusufeli Barajı'nda önemli gelişme!
Türkiye'nin gururu Yusufeli Barajı'nda önemli gelişme!

Yayınlanan görüntülerde, yaz kış, gece gündüz, yağmur çamur demeden yapılan çalışma hızlandırılmış şekilde aktarıldı.

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Türkiye'nin gururu Yusufeli Barajı'nda önemli gelişme!
Türkiye'nin gururu Yusufeli Barajı'nda önemli gelişme!

2021 yılında bitmesi planlanan gövde beton çalışmasında bugün itibariyle 3 Milyon 620 bin metreküp seviyesinde beton döküldü.