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Esnafa yeni destek paketi masada! İşte esnafın istekleri...

Pandemi sürecinde esnafa yönelik pek çok destek birbiri ardına devreye alınırken; yenileri de gündemde. Başkanı , işyerleri kapanan ve çalışma saatleri sınırlandırılan esnafın zorlandığını ifade ederek, isteklerini şöyle sıraladı...

EKONOMİ Takvim
Giriş Tarihi: 04.12.2020
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Esnafa yeni destek paketi masada! İşte esnafın istekleri...

Pandemi sürecinde esnafa yönelik pek çok destek birbiri ardına devreye alınırken; yenileri de gündemde. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, işyerleri kapanan ve çalışma saatleri sınırlandırılan esnafın zorlandığını ifade ederek, isteklerini şöyle sıraladı: "Esnafımız ve çalışanları için nakit desteği verilmeli. Kapalı oldukları dönemde elektrik, su, doğalgaz faturalarından muaf olmalılar ve pandemi sonrası da bu faturalardan vergiler kaldırılmalı. Vergi, prim, kredi borçları da faizsiz olarak ertelenmeli. Yapılandırma en az 6 ay ödemesiz 60 ay vade olarak yeniden düzenlenmeli. Kira yardımı yapılmalı." Palandöken, servis aracı sahibi, kantin ve kahvehane esnafının en çok mağdur olan kesim olduğunu ifade ederek, "Kantinci esnafımızdan sözleşme gereği tahsil edilen fatura payları alınmamalı. Servisçi esnafımız, muayene ücreti ve vergilerden muaf olmalı" dedi.

ÖDEMELER ERTELENİYOR
YARGIDA ve ekonomide yapılacak reformlar için iş dünyası başta olmak üzere çeşitli kesimlerin görüşlerini dinleyen iktidar, hazırlıklara da başladı. SGK prim, vergi borçları gibi konularda (yeniden yapılandırma taksitleri dahil) ödemelerin ertelenmesi üzerinde duruluyor. Yine kredi borçlarının ödemesinin ertelenmesi gibi işletmeleri rahatlatacak bazı formüller üzerinde çalışmalar yapılıyor.

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