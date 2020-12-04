Emekli ve memurun zammı ne kadar olacak? Emekli ve memur ne kadar zam alacak? İşte oranlar...

ENFLASYON FARKI VAR

Bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek. 6 aylık enflasyon ne kadar çıkarsa, SSK ve Bağ- Kur emeklileri de Ocak ayında o kadar zam alacak.