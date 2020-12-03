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03 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Memur ve emeklilere zam müjdesi! 2021 Ocak zammı ile en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Memur ve emeklilere zam müjdesi! 2021 Ocak zammı ile en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca emekli ve memura müjdeli haber geldi. Yeni yıla girmemize kısa bir süre kala emekli ve memurlar Ocak zammını merak ediyor. Bugün açıklanan kasım ayı enflasyon verisi ile birlikte maaş zammı netleşmeye başladı. Yeni maaşların belli olmasına sadece bir veri kaldı. Peki, 2021 Ocak zammı ile en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Emekli ve memur maaşları ile ilgili son dakika gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 03.12.2020 11:22 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 11:35
Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Kasım 2020 enflasyon oranı açıklandı. Yılın ikinci altı aylık enflasyon verilerine göre, milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarına zam yapılacak. Açıklanan 5 aylık enflasyon rakamlarına göre zam oranları netleşmeye başladı. Milyonlarca emekli şimdi de 3 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak ve yeni maaşları belirleyecek son veriye odaklandı. Peki, 2021 Ocak zammı ile en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR
TÜİK tarafından açıklanan 2020 Kasım ayı enflasyon oranı açıklandı. Bu veri ile birlikte son 6 aylık enflasyon rakamının 5 tanesi belirlenmiş oldu. Emekli ve memur maaşlarında enflasyon farkı zammı hesaplaması için kullanılacak olan Aralık ayı enflasyon verisi kaldı.
Bu tarihe kadar açıklanan rakamlara göre Türkiye'de Temmuz ayında enflasyon yüzde 0,58 oranında, Ağustos ayında yüzde 0,86 oranında, Eylül ayında yüzde 0,97 oranında ve Ekim ayında yüzde 2.13 oranında, Kasım ayında ise aylık TÜFE oranı yüzde 2.30 oranında artış gösterdi.
Buna göre, son 5 aylık enflasyon rakamı yüzde 6.84 olarak gerçekleşti.
2021 OCAK ZAMMI İLE EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
2020 yılının son 6 aylık döneminde bu tarihe kadar açıklanan 5 aylık enflasyon farkı zammı yüzde 6.84 olarak gerçekleşirken memurlara yüzde 2.84 oranında enflasyon zammı kesinleşti.
Kesin zam oranı için artık sadece Aralık ayı enflasyon rakamları kalırken 2021 Ocak ayında açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon rakamı da bu orana eklenerek kesin zam oranı hesaplanmış olacak. 2021 memur ve emekli maaşı enflasyon farkı zammı hesaplaması için Aralık ayı rakamı beklenecek ve Ocak ayının ilk hatfasında bu rakam kesin olarak belirlenmiş olacak.