Memur ve emeklilere zam müjdesi! 2021 Ocak zammı ile en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli ve memura müjdeli haber geldi. Yeni yıla girmemize kısa bir süre kala emekli ve memurlar Ocak zammını merak ediyor. Bugün açıklanan kasım ayı enflasyon verisi ile birlikte maaş zammı netleşmeye başladı. Yeni maaşların belli olmasına sadece bir veri kaldı. Peki, 2021 Ocak zammı ile en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Emekli ve memur maaşları ile ilgili son dakika gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 03.12.2020 11:22 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 11:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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