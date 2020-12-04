Engelliye 4'lü destek! Maaş, vergi kolaylığı, erken emeklilik...
Ülkemizde engellilere pek çok destek var. Engellilere ve yakınlarına maaş bağlanırken, iş fırsatları açılıyor, vergi kolaylıkları ve erken emeklilik imkanı sağlanıyor.
Ülkemizde engellilere pek çok destek var. Engellilere ve yakınlarına maaş bağlanırken, iş fırsatları açılıyor, vergi kolaylıkları ve erken emeklilik imkanı sağlanıyor.
1. KENDİSİNE 567-851, BAKANA 1.544 TL: Devlet belli şartlarda engellilere ve engellinin yakınına maaş bağlıyor. Yüzde 40-69 engeli olanlara aylık 567,97, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara da 851,95 lira veriliyor.
Evde engelli yakınına bakanlara ise aylık bin 544 lira ödeniyor.
2. ERKEN EMEKLİLİK: Engelleri bulunanlar için erken emeklilik imkanları var. Malulen emeklilik yüzde 60 ve üzeri, vergi indirimi ile emeklilik ise yüzde 40 ve üzeri raporlara uygulanıyor.
3. İŞ KURANA 65 BİN TL: En az yüzde 40 oranında engelli olanların kendi işini kurmak için hazırladığı projelere 65 bin liraya kadar hibe desteği sağlanıyor.
4. VERGİ KOLAYLIĞI: Başta gelir vergisi ve ÖTV olmak üzere birçok vergi indirimi yapılıyor.