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03 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Emekliye beklenmedik zam müjdesi: 2021 Ocak zammı ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Yeni maaş tablosu... Emekliye beklenmedik zam müjdesi: 2021 Ocak zammı ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Yeni maaş tablosu...
2021 Ocak ayında yaklaşık 12 milyon emekliyi ilgilendiren zam görüşmeleri için artık kısa süre kaldı. Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli maaşları için beklentiler oluştu. Ocak ve Temmuz aylarında ortaya çıkan 6 aylık enflasyon rakamına göre uzman isimler zam tahmininde bulunuyor. Milyonlarca emekli şimdi de 3 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak ve yeni maaşları belirleyecek son veriye odaklandı. Emekli zammı için son dakika gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, 2021 Ocak zammı ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Yeni maaş tablosu...
Giriş Tarihi: 03.12.2020 19:03 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 19:21
Emekliye yeni yılda yapılacak zam için son dakika gelişmeler yaşanıyor. Yaklaşık 12 milyon emekliyi ilgilendiren zam görüşmeleri için araştırmalar sürüyor. Ocak ayında maaşlarda ve AGİ zammı sonrasında emeklinin kazancı artacak. 2021 Ocak ayında zam görüşmelerinin sonuçlanmasının ardından kamuoyuna duyurulacak. Son 6 ayın enflasyon verilerine göre Ocak ayı zam oranı belli olacak. Yeni yıla kısa süre kala zam oranının belirlenmesi için iki veri göz önüne alınıyor. İşte, 2021 Ocak zammı ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Yeni maaş tablosu...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 OCAK ZAMMI İLE SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Emekli ocak zammıyla ilgili önemli veri bugün gelen son dakika bilgileriyle belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Kasım ayı enflasyon verisi Ocak ayında emeklilere ve memurlara yapılacak zamlarla ilgili önemli bir ipucunu verdi. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Kasım'da yüzde 2.3 arttı. Böylece ikinci 6 aylık enflasyonun 5 aylık döneminin verisi belli oldu. Temmuz ayından bu yana endeksteki 5 aylık değişim yüzde 7.02 olarak gerçekleşti.
Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık zamları yüzde 7.02 olurken memur ve memur emeklilerine de 5 aylık enflasyona göre 3.02 puanlık fark eklenmesi kesinleşti.
Emeklilerin ve memurların zam oranlarını Temmuz 2020 ile Ocak 2021 tarihleri arasındaki 6 aylık enflasyon oranı belirleyecek. 5 aylık oranların üzerine Aralık verisi de eklenecek.
Aralık enflasyonu sıfır bile çıksa emekliler için yüzde 7.02'lik zam elde dururken, memurlar için de enflasyon farkı ödenmesi kesinleşmiş oldu.