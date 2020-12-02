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Son dakika: 2021 yılı asgari ücreti belli oluyor! Asgari ücret toplantısı ne zaman?

Son dakika haberine göre; Milyonların gözü bu toplantıda... 4 Aralık'ta başlayacak görüşmelerinde , Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğindeki ilk toplantının Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda çevrim içi yapılması kararlaştırıldı. İşçi ve işverenin ev sahipliğinde diğer toplantıların düzenleniş yöntemi ise ilerleyen günlerde netleşecek.

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 02.12.2020 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020
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Son dakika: 2021 yılı asgari ücreti belli oluyor! Asgari ücret toplantısı ne zaman?

2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında 4 Aralık'taki ilk toplantının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler doğrultusunda ortamında yapılması kararlaştırıldı.

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları, 4 Aralık'taki ilk toplantıyla başlayacak.

Bu yıl, Kovid-19 salgının gölgesinde yapılacak görüşmeleri, tedbirlerden de etkilenecek.

Normal şartlarda, Asgari Ücret Tespit Komisyonu , Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki ilk toplantının ardından işçi ve işverenin ev sahipliğinde ayrı ayrı toplanıyor, son toplantısını yine Bakanlık'ta yapıyordu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında 4 Aralık'taki ilk toplantını bu sene Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda internet ortamında çevrim içi yapılması kararlaştırıldı.

İşçi ve işverenin ev sahipliğinde diğer toplantıların düzenleniş yönteminin ise ilerleyen günlerde netleşeceği öğrenildi.

YENİ ASGARİ ÜCRET, DÖRT TOPLANTININ ARDINDAN BELİRLENİYOR
Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyonda, işveren tarafını İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil ediyor.

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında açılış ve kapanış toplantılarını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapan komisyon, ara toplantılarını ise işçi ve işveren temsilcilerinin ev sahipliğinde ayrı ayrı gerçekleştiriyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 324 LİRA
Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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