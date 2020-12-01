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01 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Asgari ücret maratonu başlıyor! 2021 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı son durum... Asgari ücret maratonu başlıyor! 2021 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı son durum... Asgari ücret zammı, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Aralık ayının gelmesi ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de asgari ücret zam oranı oldu. Yeni asgari ücreti belirlemek için görüşmeler bu hafta cuma günü başlayacak. Yaklaşık 8 milyon çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2021 asgari ücret ne kadar olacak? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 01.12.2020 14:27 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 14:39
Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zam oranı için görüşmeler başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı 4 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek. Görüşmelerde, 'yaşam maliyeti, pandemi döneminde ekonomik durum, gerçekleşen ve hedef enflasyon, refah payı' olmak üzere 5 parametre ön plana çıkacak. Peki, 2021 asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücret zammı son durum...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Eğer YEP'teki 2021'e ilişkin yüzde 8'lik enflasyon hedefine göre artırılırsa net asgari ücret 2.510 liraya çıkacak.
Merkez Bankası'nın yüzde 9.4'lük enflasyon tahminine göre artış yapılırsa da net asgari ücret 2.542 lira olacak.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI NELERİ ETKİLEYECEK?
Asgari ücretlinin maaşı
Asgari ücretlinin tazminatı Asgari ücretlinin iş göremezlik ödeneği Tüm çalışanların asgari geçim indirimi İşsizlik maaşı Doğum ve askerlik borçlanması Bağ-Kur, isteğe bağlı, gündelikçi primleri. 2021 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını 4 Aralık'ta gerçekleştirecek. 8 milyona yakın çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret zam oranı aralık ayı sonunda belli olacak.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücret her yıl aralıkta işçi, işveren ve kamunun temsilcilerinden oluşan 15 kişiyle toplanıyor. Bünyesinde en çok işçiyi bulunduran işçi sendikası (Türk-İş) ile en çok üyeyi bulunduran işveren sendikası (TİSK) 5'er üye ile temsil ediliyor. Komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra bir ücret belirliyor ve bu karar kesin oluyor. Belirlenen rakam, asgari ücret olarak bir yıl boyunca uygulanıyor.