Asgari ücret maratonu başlıyor! 2021 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı son durum...

Asgari ücret zammı, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Aralık ayının gelmesi ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de asgari ücret zam oranı oldu. Yeni asgari ücreti belirlemek için görüşmeler bu hafta cuma günü başlayacak. Yaklaşık 8 milyon çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2021 asgari ücret ne kadar olacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 01.12.2020 14:27 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 14:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL