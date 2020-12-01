Son dakika: Asgari ücret zammı ile kısa çalışma ödeneği artacak mı? 2021 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

Son dakika... Kısa çalışma ödeneği artacak mı? Milyonlarca çalışanın heyecanla beklediği asgari ücret zam görüşmeleri başlıyor. Yeni yıla girmemize kısa bir süre kala en çok merak edilenlerden biri de, ücretsiz izin ve kısa çalışma ödeneği oldu. Bilindiği üzere, bu ödeneklerde asgari ücret belirleyici oluyor. Peki, 2021 agari ücret zammı ile kısa çalışma ödeneği artacak mı? Yeni asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...

Giriş Tarihi: 01.12.2020 09:34 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 09:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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