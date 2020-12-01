Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
01 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Asgari ücret zammı ile kısa çalışma ödeneği artacak mı? 2021 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Son dakika: Asgari ücret zammı ile kısa çalışma ödeneği artacak mı? 2021 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Son dakika... Kısa çalışma ödeneği artacak mı? Milyonlarca çalışanın heyecanla beklediği asgari ücret zam görüşmeleri başlıyor. Yeni yıla girmemize kısa bir süre kala en çok merak edilenlerden biri de, ücretsiz izin ve kısa çalışma ödeneği oldu. Bilindiği üzere, bu ödeneklerde asgari ücret belirleyici oluyor. Peki, 2021 agari ücret zammı ile kısa çalışma ödeneği artacak mı? Yeni asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? İşte merak edilen soruların yanıtı... Giriş Tarihi: 01.12.2020 09:34 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 09:44
Son dakika... Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücret zammı ile kısa çalışma ödeneği artacak mı? 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücret için görüşmeler 4 Aralık'ta başlıyor. Milyonlarca çalışanın yanı sıra, kısa çalışma ödeneğinden faydalanan vatandaşlar da görüşmeleri yakından takip edecek. Peki, asgari ücret zammı ile kısa çalışma ödeneği artacak mı? 2021 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını 4 Aralık'ta gerçekleştirecek. 8 milyona yakın çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret zam oranı aralık ayı sonunda belli olacak.
Görüşmelerde ilk toplantı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda yapılıyor. İşçi ve işveren taraflarının ev sahipliğinde yapılan iki toplantının ardından dördüncü ve son toplantı yine Bakanlık'ın ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Asgari ücreti belirlemek için oy çokluğu gerekiyor.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI İLE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ARTACAK MI?
Bu seneki görüşmeleri ise, 8 milyona yakın asgari ücretlinin yanı sıra, kısa çalışma ödeneğinden ücret alanlar da yakından takip edecek. Hürriyet'in haberine göre kısa çalışma ödeneği uygulamasında, asgari ücret hem taban, hem de tavan ücret uygulamasında belirleyici oluyor. Kısa çalışma ödeneği tutarı, sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı olarak belirleniyor.
Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği tutarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçemiyor. Buna göre, asgari ücretli bir çalışanın eline net bin 580 TL kısa çalışma ödeneği geçerken, tavandan kısa çalışma ödeneği alan bir çalışan ise, brüt asgari ücretin yüzde 150'si kadar başka bir deyişle net 4 bin 381 TL kısa çalışmadan ücret alabiliyor.