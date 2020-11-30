Milyonların beklediği asgari ücret zammıyla ilgili flaş gelişme! İlk toplantı tarihi belli oldu
Milyonlarca çalışan asgari ücret zammını bekliyor. Yeni asgari ücret için görüşme maratonu bu hafta cuma günü başlıyor. Ay içinde belirlenecek ücret, 7 milyon asgari ücretlinin yanı sıra çalışan-çalışmayan pek çok kişiyi etkileyecek. İşte asgari ücret ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Milyonların beklediği asgari ücret görüşmeleri başlıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantıyı 4 Aralık'ta yapacak. Pazarlıklarda 'yaşam maliyeti, pandemi döneminde ekonomik durum, gerçekleşen ve hedef enflasyon, refah payı' olmak üzere 5 parametre ön plana çıkacak.
Asgari ücret 2019'da yüzde 26.1, 2020'de yüzde 15 artırıldı. Halen asgari ücret net 2 bin 324, brüt 2 bin 943 lira. Eğer YEP'teki 2021'e ilişkin yüzde 8'lik enflasyon hedefine göre artırılırsa net asgari ücret 2 bin 510 liraya çıkacak. Merkez Bankası'nın yüzde 9.4'lük enflasyon tahminine göre artış yapılırsa da net ücret 2 bin 542 lira olacak.
NELERİ ETKİLEYECEK?
Asgari ücretlinin maaşı
Asgari ücretlinin tazminatı
Asgari ücretlinin iş göremezlik ödeneği
Tüm çalışanların asgari geçim indirimi
İşsizlik maaşı
Doğum ve askerlik borçlanması
Bağ-Kur, isteğe bağlı, gündelikçi primleri.