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Milyonların beklediği asgari ücret zammıyla ilgili flaş gelişme! İlk toplantı tarihi belli oldu

Milyonlarca çalışan zammını bekliyor. Yeni asgari ücret için görüşme maratonu bu hafta cuma günü başlıyor. Ay içinde belirlenecek ücret, 7 milyon asgari ücretlinin yanı sıra çalışan-çalışmayan pek çok kişiyi etkileyecek. İşte asgari ücret ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

EKONOMİ Takvim
Giriş Tarihi: 30.11.2020
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Milyonların beklediği asgari ücret zammıyla ilgili flaş gelişme! İlk toplantı tarihi belli oldu

Milyonların beklediği görüşmeleri başlıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantıyı 4 Aralık'ta yapacak. Pazarlıklarda 'yaşam maliyeti, pandemi döneminde ekonomik durum, gerçekleşen ve hedef , refah payı' olmak üzere 5 parametre ön plana çıkacak.



Asgari ücret 2019'da yüzde 26.1, 2020'de yüzde 15 artırıldı. Halen asgari ücret net 2 bin 324, brüt 2 bin 943 lira. Eğer YEP'teki 2021'e ilişkin yüzde 8'lik enflasyon hedefine göre artırılırsa net asgari ücret 2 bin 510 liraya çıkacak. Merkez Bankası'nın yüzde 9.4'lük enflasyon tahminine göre artış yapılırsa da net ücret 2 bin 542 lira olacak.



NELERİ ETKİLEYECEK?

Asgari ücretlinin maaşı

Asgari ücretlinin tazminatı

Asgari ücretlinin iş göremezlik ödeneği

Tüm çalışanların asgari geçim indirimi

maaşı

Doğum ve askerlik borçlanması

Bağ-Kur, isteğe bağlı, gündelikçi primleri.

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