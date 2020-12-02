Asgari ücret için görüşmeler başlıyor | Ocak ayında asgari ücret ne kadar olacak?









ERKEN EMEKLİLİĞİ UCUZA GETİRİN

Doğum ve askerlik borçlanması planlayanlar dikkat! Asgari ücretteki artışla birlikte doğum ve askerlik borçlanmasında taban ve tavan tutarlar artacak. Bu nedenle bu ay borçlanma yapanlar daha az ödemeyle erken emeklilik imkanını yakalayacak. Şu anki asgari ücrete göre 1 çocuk için 2 yıllık (24 ay) doğum borçlanması yapılırsa, en az 22 bin 602 lira ödeniyor.