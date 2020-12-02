Asgari ücret için görüşmeler başlıyor | Ocak ayında asgari ücret ne kadar olacak?
Milyonlar yeni asgari ücret için yapılacak görüşme maratonunu bekliyor. İlk toplantı Cuma günü. Yapılacak artış, sadece asgari ücretlilerin değil tüm çalışanların ve işsizlerin de gelirini artıracak. Peki, asgari ücretin yeniden belirlenmesiyle neler değişecek? Asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücret görüşmeleriyle ilgili tüm detaylar...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olacak ücreti belirlemek için ilk toplantısını yapacak.7 milyona yakın çalışanın zammı bu toplantılarla ortaya çıkacak. Ayrıca asgari ücretteki artış pek çok gelir ve ödemeyi de etkileyecek. Halen asgari ücret net 2 bin 324, brüt 2 bin 943 lira olarak uygulanıyor.
Sosyal güvenlik prim gelirlerini etkileyen temel gösterge asgari ücret pazarlığında 'yaşam maliyeti, salgınla mücadele dönemi, gerçekleşen enflasyon ve hedef enflasyon, refah payı' olmak üzere 5 parametre ön plana çıkacak.
Son 10 yıllık artışlara bakıldığında, 2016'daki yüzde 30'luk artış dışında tüm zamların bir önceki yılın enflasyonunun 3-5 puan üzerinde gerçekleştiği görülüyor.
NELER DEĞİŞECEK?
Asgari ücretin yeniden belirlenmesiyle olacak bazı değişiklikler şunlar:
● Asgari ücretlinin maaşı
● Asgari ücretlinin tazminatı
● Asgari ücretlinin iş göremezlik ödeneği
●Tüm çalışanların asgari geçim indirimi
● İşsizlik maaşı
● Doğum, askerlik borçlanması
● Bağ-Kur, isteğe bağlı, gündelikçi primleri
● Genel Sağlık Sigortası primi
● Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşından yararlanmak için gelir sınırı...
NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti; 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise Türkİş temsil ediyor. Komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar alıyor.
ERKEN EMEKLİLİĞİ UCUZA GETİRİN
Doğum ve askerlik borçlanması planlayanlar dikkat! Asgari ücretteki artışla birlikte doğum ve askerlik borçlanmasında taban ve tavan tutarlar artacak. Bu nedenle bu ay borçlanma yapanlar daha az ödemeyle erken emeklilik imkanını yakalayacak. Şu anki asgari ücrete göre 1 çocuk için 2 yıllık (24 ay) doğum borçlanması yapılırsa, en az 22 bin 602 lira ödeniyor.
Yine bu yıl bitmeden askerlik borçlanması yapanlar 540 günlük (18 ay) borçlanma için en az 16 bin 951 lira veriyor. Asgari ücret yüzde 15 zamlansa, kadınlar için 3 bin 390, erkeklerde 2 bin 542 lira fark oluşacak.
2 yıllık doğum borçlanması 25 bin 992 liraya, 18 aylık askerlik borçlanması da 19 bin 494 liraya yükselecek.