





- EVDE BAKIMA 1.627 TL: Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 544 lira tutarındaki aylık, bin 621 ya da bin 627 liraya ulaşacak.



- DOKTORA 2.766 TL: Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay yapılan ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 625 liradan 2 bin 757 ya da 2 bin 766 liraya, uzman olmayanlarda 2 bin 7 liradan 2 bin 108 veya 2 bin 115 liraya çıkacak.