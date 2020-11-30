Türk ürünlerinin markalaşması için Ticaret Bakanlığı devreye girdi: 50 bin dolar destek
Türk ürünlerinin yurt dışında markalaşması için Ticaret Bakanlığı devrede. Markasını yurt dışında tescil ettirmek isteyenlerin masraflarının önemli bölümü karşılanıyor. Yıllık 50 bin dolara kadar destek imkanı var.
Ülkemizde girişimcilere pek çok alanda destek var. İş kurmak, işini geliştirmek, markalaşmak, dışa açılmak, yurt dışında büyümek isteyenler finansman desteklerinden yararlanabiliyor.
NASIL ALINIYOR?
Türk ürünlerinin yurt dışında markalaşması da destekler arasında. Ticaret Bakanlığı, markasını yurt dışında tescil ettirmek isteyenlerin masraflarının önemli bir bölümünü karşılıyor.
4 yıl boyunca destek alınabiliyor. Yıllık 50 bin dolara kadar destek sunuluyor. Tescil için gerçekleştirilen her bir harcamanın en az yüzde 50'si destek olarak alınıyor.
Destek oranı; tescil işlemi hedef veya öncelikli ülkelerden birindeyse ya da firmanın merkezi 4, 5 ve 6. teşvik bölgelerindeyse yüzde 60'a çıkıyor.
Hatta hem firmanın merkezi 4, 5, 6. teşvik bölgesindeyse hem de marka tescili hedef veya öncelikli ülkelerde yapılıyorsa oran yüzde 70 oluyor.
Destekten yararlanmak da kolay.
Hiçbir onaya ihtiyaç duymadan markasını yurt dışında tescil ettirip 6 ay içinde üyesi olduğu ihracatçı birliğine başvuranlar destekten yararlanabiliyor.