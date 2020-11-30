30 Kasım 2020, Pazartesi
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Türk ürünlerinin markalaşması için Ticaret Bakanlığı devreye girdi: 50 bin dolar destek

için devrede. ettirmek isteyenlerin masraflarının önemli bölümü karşılanıyor. 50 bin dolara kadar destek imkanı var.

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Giriş Tarihi: 30.11.2020
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Türk ürünlerinin markalaşması için Ticaret Bakanlığı devreye girdi: 50 bin dolar destek

Ülkemizde girişimcilere pek çok alanda destek var. İş kurmak, işini geliştirmek, markalaşmak, dışa açılmak, yurt dışında büyümek isteyenler finansman desteklerinden yararlanabiliyor.

NASIL ALINIYOR?
da destekler arasında. Ticaret Bakanlığı, ettirmek isteyenlerin masraflarının önemli bir bölümünü karşılıyor.

4 yıl boyunca destek alınabiliyor. 50 bin dolara kadar destek sunuluyor. Tescil için gerçekleştirilen her bir harcamanın en az yüzde 50'si destek olarak alınıyor.

Destek oranı; tescil işlemi hedef veya öncelikli ülkelerden birindeyse ya da firmanın merkezi 4, 5 ve 6. teşvik bölgelerindeyse yüzde 60'a çıkıyor.

Hatta hem firmanın merkezi 4, 5, 6. teşvik bölgesindeyse hem de marka tescili hedef veya öncelikli ülkelerde yapılıyorsa oran yüzde 70 oluyor.

Destekten yararlanmak da kolay.

Hiçbir onaya ihtiyaç duymadan markasını yurt dışında tescil ettirip 6 ay içinde üyesi olduğu ihracatçı birliğine başvuranlar destekten yararlanabiliyor.

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