Son dakika: Başkan Erdoğan çağrıda bulunmuştu! Varlık barışında detaylar belli oldu: Para, altın, döviz...

Düzenlemeyle 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 21'inci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 93'üncü madde hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Tebliğ, gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılmasını kapsıyor.