Varlık Fonu'na yapılan atama kararı Resmi Gazete'de yayınlandı
Başkan Erdoğan imzasıyla Ahmet Burak Dağlıoğlu'nun Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayınlandı.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeliğine Ahmet Burak Dağlıoğlu'nun atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, atama, 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 2. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. ve 3. maddeleri gereğince yapıldı.
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