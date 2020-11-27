Türkiye Varlık Fonu toplantısı sona erdi
Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantı yaklaşık 1 saat sürdü. Toplantıya ilişkin ayrıntıları A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Türkiye Varlık Fonu A.Ş Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı.
Vahdettin Köşkü'nde saat 19.00'da başlayan ve basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 1 saat sürdü.
Toplantı sonrası herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.
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