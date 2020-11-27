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Türkiye Varlık Fonu toplantısı sona erdi

AŞ Yönetim Kurulu, Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın başkanlığında toplandı. Toplantı yaklaşık 1 saat sürdü. Toplantıya ilişkin ayrıntıları A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.

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Giriş Tarihi: 27.11.2020 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020
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Türkiye Varlık Fonu toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Türkiye Varlık Fonu A.Ş Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı.

Vahdettin Köşkü'nde saat 19.00'da başlayan ve basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 1 saat sürdü.

Toplantı sonrası herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Türkiye Varlık Fonu toplantısı sona erdi TÜRKİYE VARLIK FONU TOPLANTISI SONA ERDİ

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