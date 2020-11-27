27 Kasım 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kovid-19'a karşı robotlu mücadele dönemi! Hastanelerin eli ayağı oldular

Kovid-19'a karşı robotlu mücadele dönemi! Hastanelerin eli ayağı oldular

Hastanelerde koronavirüsle mücadeleyi kolaylaştıran akıllı robotlar büyük rağbet görüyor. 'da bir mucit tarafından yapılan Kovid-19 robotunun maharetleri saymakla bitmiyor. Robot kendi başına bir hemşirenin yapacağı Kovid-19 testi ve hastaların ateşlerini ölçmek gibi işlemleri yapabiliyor. Robot, maske takmayanların da yanına gelerek uyarıyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.11.2020
ABONE OL
Kovid-19'a karşı robotlu mücadele dönemi! Hastanelerin eli ayağı oldular

61 milyon geçen vaka sayısıyla bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadele son sürat devam ederken Mısır'da bir mucit Kovid-19 ile mücadeleye yeni bir çözüm getirdi.

Kovid-19'a karşı robotlu mücadele dönemi! Hastanelerin eli ayağı oldular

Başkent Kahire'de Mahmoud el-Komy tarafından tasarlanan ve Cira 3 adı verilen robot, koronavirüs testi yapabiliyor, hastaların ateşini ölçebiliyor hatta maske takmazlarsa onları uyarıyor.

Kovid-19'a karşı robotlu mücadele dönemi! Hastanelerin eli ayağı oldular

İnsana benzer kafaya, yüze ve robotik ellere sahip robot hakkında konuşan robotun mucidi Mahmoud el-Komy, "Tasarlarken robotun insan gibi görünmesini istedim. Zaten hasta olan kişilerin bir de kutu gibi bir cihazla karşılaşmasını istemedim" ifadelerini kullandı.

Kovid-19'a karşı robotlu mücadele dönemi! Hastanelerin eli ayağı oldular

KAN TESTİ YAPIYOR RÖNTGEN ÇEKİYOR
Cira 3'un yapabilecekleri test yapmak, ateş ölçmek ve maske uyarısıyla da sınırlı değil. Robot, kan testi yapabiliyor hatta ekokardiyogram ve röntgen de çekebiliyor. Çektiği röntgen sonuçlarını da göğsünde bulunan ekrandan yansıtıyor.

Kovid-19'a karşı robotlu mücadele dönemi! Hastanelerin eli ayağı oldular

"ROBOTA DAHA ÇOK GÜVENİYORLAR"
Cira 3, özel bir hastanede aktif bir şekilde kullanılırken hastane sahibi Ebu Bekir El-Mihi, "Hastalardan çok olumlu tepkiler var. Robotu görüyorlar ve korkmuyorlar. Tam aksine daha çok güveniyorlar, robotun insanlardan daha hassas ve doğru test yapabileceğine inanıyorlar" şeklinde konuştu.

Kovid-19'a karşı robotlu mücadele dönemi! Hastanelerin eli ayağı oldular

Robotun test edildiği özel bir hastanenin başkanı Ebu Bekir El-Mihi, robotu Kovid-19 olduğundan şüphelenilen herkesin ateşini ölçmek için kullandıklarını söyledi.

Kovid-19'a karşı robotlu mücadele dönemi! Hastanelerin eli ayağı oldular

'SAĞLIK PERSONELİNİN RİSKİ AZALIYOR'
Ebu Bekir El-Mihi, robotun Kovid-19 virüsü taşıyabileceğinden şüphelenilen herkesin ateşini ölçmek için kullandıklarını belirtirken robot sayesinde sağlık personellerinin de riskini en aza indirdiklerini söyledi.

Kovid-19'a karşı robotlu mücadele dönemi! Hastanelerin eli ayağı oldular

NTV'nin haberine göre; Toplam 114 binden fazla kişiye koronavirüs teşhisi konulan Mısır'da, gün itibariyle 6 bin 596 kişi hayatını kaybederken son onbeş günde ortalama 350 vaka tespit ediliyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA