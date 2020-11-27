Kovid-19'a karşı robotlu mücadele dönemi! Hastanelerin eli ayağı oldular

"ROBOTA DAHA ÇOK GÜVENİYORLAR"

Cira 3, özel bir hastanede aktif bir şekilde kullanılırken hastane sahibi Ebu Bekir El-Mihi, "Hastalardan çok olumlu tepkiler var. Robotu görüyorlar ve korkmuyorlar. Tam aksine daha çok güveniyorlar, robotun insanlardan daha hassas ve doğru test yapabileceğine inanıyorlar" şeklinde konuştu.