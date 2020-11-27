Kovid-19'a karşı robotlu mücadele dönemi! Hastanelerin eli ayağı oldular
Hastanelerde koronavirüsle mücadeleyi kolaylaştıran akıllı robotlar büyük rağbet görüyor. Mısır'da bir mucit tarafından yapılan Kovid-19 robotunun maharetleri saymakla bitmiyor. Robot kendi başına bir hemşirenin yapacağı Kovid-19 testi ve hastaların ateşlerini ölçmek gibi işlemleri yapabiliyor. Robot, maske takmayanların da yanına gelerek uyarıyor.
61 milyon geçen vaka sayısıyla bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadele son sürat devam ederken Mısır'da bir mucit Kovid-19 ile mücadeleye yeni bir çözüm getirdi.
Başkent Kahire'de Mahmoud el-Komy tarafından tasarlanan ve Cira 3 adı verilen robot, koronavirüs testi yapabiliyor, hastaların ateşini ölçebiliyor hatta maske takmazlarsa onları uyarıyor.
İnsana benzer kafaya, yüze ve robotik ellere sahip robot hakkında konuşan robotun mucidi Mahmoud el-Komy, "Tasarlarken robotun insan gibi görünmesini istedim. Zaten hasta olan kişilerin bir de kutu gibi bir cihazla karşılaşmasını istemedim" ifadelerini kullandı.
KAN TESTİ YAPIYOR RÖNTGEN ÇEKİYOR
Cira 3'un yapabilecekleri test yapmak, ateş ölçmek ve maske uyarısıyla da sınırlı değil. Robot, kan testi yapabiliyor hatta ekokardiyogram ve röntgen de çekebiliyor. Çektiği röntgen sonuçlarını da göğsünde bulunan ekrandan yansıtıyor.
"ROBOTA DAHA ÇOK GÜVENİYORLAR"
Cira 3, özel bir hastanede aktif bir şekilde kullanılırken hastane sahibi Ebu Bekir El-Mihi, "Hastalardan çok olumlu tepkiler var. Robotu görüyorlar ve korkmuyorlar. Tam aksine daha çok güveniyorlar, robotun insanlardan daha hassas ve doğru test yapabileceğine inanıyorlar" şeklinde konuştu.
Robotun test edildiği özel bir hastanenin başkanı Ebu Bekir El-Mihi, robotu Kovid-19 olduğundan şüphelenilen herkesin ateşini ölçmek için kullandıklarını söyledi.
'SAĞLIK PERSONELİNİN RİSKİ AZALIYOR'
Ebu Bekir El-Mihi, robotun Kovid-19 virüsü taşıyabileceğinden şüphelenilen herkesin ateşini ölçmek için kullandıklarını belirtirken robot sayesinde sağlık personellerinin de riskini en aza indirdiklerini söyledi.
NTV'nin haberine göre; Toplam 114 binden fazla kişiye koronavirüs teşhisi konulan Mısır'da, gün itibariyle 6 bin 596 kişi hayatını kaybederken son onbeş günde ortalama 350 vaka tespit ediliyor.