24 Kasım 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan müjdeyi verdi: 2021'de hayata geçecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan müjdeyi verdi: 2021'de hayata geçecek

Hükümet, ticareti daha kolay ve güvenli hale getirmek için önemli bir yenilik getirdi. Ruhsar Pekcan, 2021'de çek ve bonoların elektronik ortamda düzenlenmesine ve kambiyo işlemlerine konu edilmesine imkan sağlayacak sistemi hayata geçireceklerini söyledi.

EKONOMİ Sabah
Giriş Tarihi: 24.11.2020 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020
ABONE OL
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan müjdeyi verdi: 2021'de hayata geçecek

Tiicaretin kolaylaştırılması için çeklerde olduğu gibi bonolar için de karekod uygulaması geliyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2021'de çek ve bonoların elektronik ortamda düzenlenmesine ve kambiyo işlemlerine konu edilmesine imkân sağlayacak sistemi hayata geçireceklerini söyledi.

Pekcan, KOBİ varlıklarının önemli bir kısmını oluşturan ticari alacakların elektronik ortamda devrine ilişkin çalışmalara da gelecek yıl başlayacaklarını duyurdu. Bakanlığının bütçesini sunan Ticaret Bakanı Pekcan, bu yıl geçen yıllardan devir hariç 950 bin 922 esnafa 39.1 milyar lira faiz indirimli kredi kullandırıldığını açıkladı.

Bakan Pekcan, Ticaret Bakanlığı'nın bütçe sunumunda, Türkiye'nin pandemiyle tedarik ve değer zincirinde yaşanacak dönüşümde küresel yatırımlardaki rolünü güçlendirme potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Ekimde ihracatçı sayısının geçen yıla göre yüzde 5.8 artışla 43 bini aştığını belirten Pekcan, "Türk Eximbank yıl içinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 37.7 milyar dolar finansman desteği sağladı" dedi. Pekcan, fahiş fiyat artışı nedeniyle 208 firmaya yaklaşık 6.9 milyon lira idari para cezası uygulandığını da hatırlattı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcandan esnafa yeni destek açıklaması TİCARET BAKANI RUHSAR PEKCAN'DAN ESNAFA YENİ DESTEK AÇIKLAMASI
Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan duyurdu: 2,48 milyar lira destek ödemesi yapıldı SON DAKİKA: TİCARET BAKANI RUHSAR PEKCAN DUYURDU: 2,48 MİLYAR LİRA DESTEK ÖDEMESİ YAPILDI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA