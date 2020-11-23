Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan duyurdu: 2,48 milyar lira destek ödemesi yapıldı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda, Ticaret Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2021 Mali Yılı Bütçesi'ni görüşmek üzere toplandı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, komisyonda bakanlığının bütçesi üzerine sunum yaptı. Pekcan, bakanlığın yerel ve ulusal tecrübesini uluslararası politikalarda kullandığını, sahip olduğu küresel vizyonunu ise yerele, sahaya ve tüm çalışmalara yansıttığını bildirdi. Covid-19 pandemisi neticesinde, ikinci dünya savaşından sonra gözlenen en büyük küresel ekonomik daralma ile karşı karşıya kalındığını belirten Pekcan, "IMF ve OECD tarafından yapılan güncel tahminlerde 2020 küresel ekonomik küçülme oranı sırasıyla yüzde 4,4 ve yüzde 4,5 olarak öngörülmektedir. Bu durum küresel ticaretin de tarihi düzeyde gerilemesine sebep olmuştur. Dünya Ticaret Örgütü küresel ticaretteki küçülme beklentisini yüzde 9,2 olarak açıklamıştır. Küresel emtia fiyatları endeksinde 2020 Ocak-Ekim döneminde geçen seneye göre yüzde 12,4 azalış söz konusudur. Altın hariç bakıldığında bu gerileme yüzde 16,5'dir. Türkiye, küresel ekonomi ve ticaretteki keskin daralmaya karşı direncini göstermektedir. Ülkemiz, krizi en az hasarla atlatacak ve en hızlı toparlanmayı yaşayabilecek ülkeler arasındadır" dedi.