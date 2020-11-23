Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan esnafa yeni destek açıklaması

Esnafa indirimli kredi ve hibe konusunda Pekcan, "Biz bu doğrultuda bakanlığımızın bütçesi ve mevzuatı çerçevesi üzerinden TESKOP üzerinden Halkbankası kanalıyla kredi kullandırıyoruz. Hibeleri TESKOP üzerinden Giresun ve İzmir'deki esnafımıza verebildik. Bakanlık olarak çalışmalarımız var. Aynı doğrultuda kira, elektrik, doğalgaz, su ödemeleri karşılığında belirlenecek miktarda hibe ödeme yardımında bulunulması için Hazine ve Maliye Bakanlığına taleplerimiz bulunuyor, görüşmelerimiz sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığınca esnaf ve sanatkara kullandırılan faiz indirimli krediler ve ertelemeler nedeniyle 1 Ocak-31 Ekim tarihleri arasında Halkbank'a yapılan gelir kaybı 2 milyar 626 milyon 623 bin 830 TL olarak bildirilmiştir. Bu dönemde TOBB, oda, borsa mevduatlarına ilgili bankalara yatırılması ile oluşturulan kaynaktan tacirlerimizin düşük faizli kredi kullanmalarına imkan sağlanmış olup, 50 bin firmaya 3 milyar TL nefes kredisi kullandırma imkanı gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak yeni bir çalışma başlattıklarını aktaran Pekcan, "Yakın zamanda duyurusunu yapacağız. Bizde esnafların mağdur olduğunun farkındayız. Kamu kaynakları dışında global firmalarla iletişime geçtik. Onların sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ne gibi destekler verebiliriz, onlar üzerinde çalışmalarımız var" dedi.