Kamu borçlarına yapılandırma fırsatı! Başvurular devam ediyor
Vergi, prim ve ceza gibi borçları kolayca kapatma imkanı için başvurular sürüyor. Başvurular internetten 7/24 yapılabilirken, yasayla sağlanan avantajı kaybetmemek için özelikle ilk 2 taksit tam ve zamanında ödenmeli.
Kamuya olan borçlara yapılandırma fırsatı sürüyor. Başvuru ve ödemelere yönelik pek çok soru geliyor. İşte bu soruların yanıtları:
- NEREYE BAŞVURULACAK:
Vergi, öğrenim veya katkı kredisi, idari para cezası borçları için başvurular internetten www.gib.gov. tr, e-devlet (www.turkiye. gov.tr) adreslerinden ya da ilgili vergi dairesine şahsen veya posta yolu ile yapılıyor.
SGK'ya borçlar için ise işverenler başvurularını e-Sigorta kanalıyla internetten yapabilecekleri gibi, elden ya da posta yoluyla SGK müdürlüklerine yapabiliyor. Genel Sağlık Sigortası borçları için başvuru şartı aranmazken, emlak vergisi ve su borçları için başvuru adresi belediyeler...
- NE ZAMAN ÖDENECEK:
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, Ticaret Bakanlığı'na, il özel idarelerine, belediyelere, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları'na (YİKOB) bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksiti 1 Şubat'a, SGK'ya ödenecek tutarların ilk taksiti ise 1 Mart'a kadar ödenecek.
- ÖDEME AKSATILIRSA:
Yapılandırılan borcun ilk 2 taksitinin süresinde ve tam ödenmesi şart. Eğer bir takvim yılında 2 taksit zamanında ödenmezse, borçluya bir şans daha verilecek.
Yapılandırma yapılan borcun taksitinin bir kısmı ödenmezse, ödenen tutar yapılandırma kapsamında kalacak. Kalan borç ise ilgili mevzuata göre takip ve tahsil edilecek. Ödemeler banka kartı ve kredi kartı ile de yapılabilecek.
- TAKSİT SÜRESİ DEĞİŞEBİLİR Mİ:
Tercih edilenden daha kısa sürede ödeme yapılabilecek. Bu durumda ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecek.
NASIL HESAPLANIYOR?
- Gecikme faizi/zammı silinecek.
- Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacak.
- İlk taksit süresi içinde peşin ödeme yapılırsa Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılacak.
- Taksitli ödemelerde anapara ve YİÜFE tutarından oluşan borç, belirlenen katsayılarla çarpılacak..