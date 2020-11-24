Kamu borçlarına yapılandırma fırsatı! Başvurular devam ediyor

SGK'ya borçlar için ise işverenler başvurularını e-Sigorta kanalıyla internetten yapabilecekleri gibi, elden ya da posta yoluyla SGK müdürlüklerine yapabiliyor. Genel Sağlık Sigortası borçları için başvuru şartı aranmazken, emlak vergisi ve su borçları için başvuru adresi belediyeler...

- NE ZAMAN ÖDENECEK:

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, Ticaret Bakanlığı'na, il özel idarelerine, belediyelere, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları'na (YİKOB) bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksiti 1 Şubat'a, SGK'ya ödenecek tutarların ilk taksiti ise 1 Mart'a kadar ödenecek.