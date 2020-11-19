Trafik cezalarına iki indirim birden! Tutarın yüzde 90'ı silinecek

ASIL BORÇ DA İNİYOR

Yasa, trafik cezasının da arasında yer aldığı idari para cezalarında peşinde ikinci bir indirim imkanı sunuyor. Eğer borç ilk taksit süresi içerisinde peşin ödenirse, cezanın aslından da yüzde 25 indirim yapılıyor.

Borcun ilk 2 taksit süresi içinde peşin olarak ödenmesi halinde ise para cezasının aslından yüzde 12.5 indirim oluyor. Yani idari para cezasını ilk taksit süresi içinde peşin olarak ödeyenler ceza aslında yüzde 25, Yİ-ÜFE tutarında yüzde 90 indirim imkanından yararlanıyor.