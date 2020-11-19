Trafik cezalarına iki indirim birden! Tutarın yüzde 90'ı silinecek
Trafik cezası olanlar dikkat! Yapılandırma fırsatıyla borcunu peşin ödeyenlerin Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90’ı silinirken, trafik cezası dahil idari para cezalarında ana paradan da yüzde 25 indirim yapılıyor...
KAMUYA borcu olanların yüzü yapılandırmayla güldü. Vergi, prim gibi 31 Ağustos'a kadar oluşmuş borçlar, 31 Aralık'a kadar başvurulursa yeniden yapılandırılacak.
Yapılandırmaya başvuranların gecikme faizinin silinip bunun yerine Yİ-ÜFE tutarının hesaplanması toplam borçta düşüş getirirken, peşin ödeme yapanların Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ı silinecek. İlk 2 taksit süresi içinde peşin ödeme yapılırsa da Yİ-ÜFE'de yüzde 50 indirim olacak.
ASIL BORÇ DA İNİYOR
Yasa, trafik cezasının da arasında yer aldığı idari para cezalarında peşinde ikinci bir indirim imkanı sunuyor. Eğer borç ilk taksit süresi içerisinde peşin ödenirse, cezanın aslından da yüzde 25 indirim yapılıyor.
Borcun ilk 2 taksit süresi içinde peşin olarak ödenmesi halinde ise para cezasının aslından yüzde 12.5 indirim oluyor. Yani idari para cezasını ilk taksit süresi içinde peşin olarak ödeyenler ceza aslında yüzde 25, Yİ-ÜFE tutarında yüzde 90 indirim imkanından yararlanıyor.
İlk 2 taksit süresi içinde peşin ödenirse ceza aslından yüzde 12.5, Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50 indirim söz konusu.
4.780 TL BORÇ 1.282 TL'YE İNİYOR
YAPILANDIRMA kapsamına giren borçların gecikme faizi siliniyor. Ana paraya bunun yerine Yİ-ÜFE tutarı ekleniyor. Borç peşin ödenirse Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ı siliniyor.
Taksitli ödemede ise ana para ve Yİ-ÜFE'den oluşan borca seçilen taksite göre belirlenen katsayılar ilave ediliyor. 18 taksite kadar seçim yapmak mümkün. Bu ödemeler ise 36 ayda gerçekleşiyor. İşte bir örnek hesaplama: